К чему снятся тараканы
Как это часто бывает, найти однозначного ответа не удалость. Каждый специалист трактует подобные сновидения по-своему.
Например, детский сонник гласит, что появление таракана во ночных грезах сулит ссоры и неприятности. Похожего мнения придерживаются и авторы летнего сонника.
Другое объяснение можно найти в малом велесовом соннике. Составители издания уверены, что таракан может символизировать богатого гостя, веселье, обманчивую тревогу или даже домашние хлопоты.
Иначе трактуют данное явление авторы русского народного сонника. Традиционно считается, что таракан – символ назойливости и неприятностей. Особенно опасно особь насекомого белого цвета – она сулит обман и подлог.
Похожее толкование можно встретить и в украинском соннике. Авторы этой книги не сомневаются в том, что появление таракана во сне – плохая примета. Это знамение может навлечь беду.
С другой точки зрения взглянули на этот вопрос составители эзотерического сонника. Они предположили, что таракан в доме может символизировать стабильность.
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