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Сонник

К чему снятся тараканы

Фото: GLOBAL LOOK press/R. Koenig
Ежемесячно тысячи россиян пытаются выяснить, что символизирует таракан, появившийся во сне. Судя по всему, эти насекомые часто появляются в ночных грезах жителей страны. Dni.Ru разобрались в непростом вопросе.
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Как это часто бывает, найти однозначного ответа не удалость. Каждый специалист трактует подобные сновидения по-своему.

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Например, детский сонник гласит, что появление таракана во ночных грезах сулит ссоры и неприятности. Похожего мнения придерживаются и авторы летнего сонника. 

Другое объяснение можно найти в малом велесовом соннике. Составители издания уверены, что таракан может символизировать богатого гостя, веселье, обманчивую тревогу или даже домашние хлопоты.

Иначе трактуют данное явление авторы русского народного сонника. Традиционно считается, что таракан – символ назойливости и неприятностей. Особенно опасно особь насекомого белого цвета – она сулит обман и подлог.

Похожее толкование можно встретить и в украинском соннике. Авторы этой книги не сомневаются в том, что появление таракана во сне – плохая примета. Это знамение может навлечь беду.

С другой точки зрения взглянули на этот вопрос составители эзотерического сонника. Они предположили, что таракан в доме может символизировать стабильность.

Автор: Евгений Мышко30 марта 2018, 20:30

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