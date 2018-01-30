Сны о сексе доводят одиноких женщин до психоза

"Есть такие, которых навещают инкубы? Ко мне иногда приходит. Ложится рядом, обнимает, гладит, но я его не вижу. Ощущаю его очень явно – руки, тепло от него, член. Несколько раз меня просто парализовало, не могла пошевелить ничем, а он меня насиловал. У вас такое было?" На различных форумах женщины всерьез обсуждают свой секс с "демонами" и "инкубами". Что это? Массовый психоз?

Как бы это ни было смешно на первый взгляд, – увы, на деле все намного сложнее, глубже и печальнее. Комментарий на эту нашумевшую тему Dni.Ru дала провокационный коуч, психолог, автор проектов "Психология для умных", "Путешествия со смыслом", "Козловедение" Анна Краснова.

Судя по постам в интернете, кого-то беспокоит и пугает "секс с демонами", а кто-то наоборот – даже не против: "А никто не подскажет, как можно привлечь инкуба?" – спрашивает на форме девушка. Давайте разбираться, что же это за явление? Женщин, верящих в то, что их ночью тайно посещает "инкуб", Анна Краснова условно поделила на две категории.

ОДИНОЧЕСТВО – СВОЛОЧЬ

К первой относятся женщины в крайней степени одиночества и неудовлетворенности. Их преследует чувство невостребованности, сексуальные фантазии, желания, которые в обычной жизни не реализованы.

Практически все имеющие "секс с демонами" отмечают, что это происходит на границе сна и бодрствования, что имеет понятное физиологическое объяснение. Все мы знаем, что существуют быстрая и медленная фазы сна, которые постоянно сменяются. Те сны, которые мы запоминаем, – относятся именно к быстрой фазе.

Получение оргазма, ощущение секса во сне вполне реально, но не имеет никакого отношения к мистике. Если женщина одинока, не удовлетворена, отчаялась, не состоялась, – то сон, где она получает удовлетворение, она воспринимает как явь. Ей до такой степени не хватает мужчины, сильного плеча, отношений и секса, что она не только готова выдавать желаемое за действительное, но верить в это.

Наш мозг так устроен: он не хочет видеть проблемы, зато готов поверить в сказку. Особенно когда в собственной жизни сказка если и есть, то только страшная. Людям необходимо во что-то верить, – и сильнее всего тогда, когда верить уже некому. Поэтому накопившаяся внутри боль прорывается такими фантазиями – и женщина реально верит в них. Ведь хотя бы во сне она кому-то нужна и интересна.

ВЕЛИКИЕ МАГИ

Вторая категория – это "ведьмы-маги-волшебники": у них помимо неудовлетворенности присутствует еще и огромная гордыня, основанная на заниженной самооценке и куче комплексов. А отсюда - желание быть "не как все" (не ко всем же демоны ходят!), иллюзия собственной исключительности, власти. Думаю, всем известны люди этого типа - часто они выделяются еще и внешне, обвешивая себя "магическими атрибутами" и устраивая пляски с бубнами.

"Вы не понимаете! Вы же не сталкивались с магией, вам не дано!" – как будто кричат эти комментарии с того же форума. "Тем, кто верит в то, что ЭТО возможно, и опасаются того, что это может произойти с ними, мы скажем в утешение, что, по нашим наблюдениям, ЭТО бывает только с теми, кто прикасался к магии".

СТРАХИ "ХОРОШЕЙ ДЕВОЧКИ"

Основная проблема как у первой, так и у второй категории женщин – сексуальная неудовлетворенность, комплекс "хорошей девочки", большая недолюбленность и установка, что секс – это грязно, плохо, отвратительно.

"Многие родители моих клиенток переключали каналы, когда на экране происходил даже простой поцелуй. В семье, где никогда не обсуждался секс или девочку постоянно шпыняли, даже если у нее и мыслей не было спать с кем попало. "Мужчины – это зло! Только попробуй в подоле принести!" – не может вырасти человек со здоровым отношением к себе и к сексу, если постоянно слышит подобные комментарии от близких", – уверена психолог.

Но эти установки – навязанные, и их причина – страх. Страх быть "плохой", страх что не будут любить. И получается диссонанс: с одной стороны, стоит жесткий запрет на секс, убеждение, что это плохо и грязно; и сама она, если имеет фантазии и желания – "недостойная", "грязная". С другой – тело требует своего. Фантазии бурлят внутри, но реализации нет, и подсознание сигнализирует о проблеме: через сон подается сигнал о том, что "теневая сторона" не удовлетворена. Теневая – не потому, что она плохая! А потому что естественные желания вытесняются, не признаются.

ДОСЫТА И БЕЗ ГРЕХА

На том же форуме женщина жалуется, что ее "насилует" множество демонов. "Здравствуйте. Я ежедневно поддаюсь сексуальным нападкам невидимой мной силы. Иногда мне кажется, что этих демонов несколько. Мне страшно, что мне делать?", - пишет одна из участниц дискуссии.

Что это, если не желание группового секса? И заметьте, это не она плохая, хочет групповушки. Это демоны ее подстрекают. То есть она-то вся из себя белая и пушистая, о сексе вообще не думает, вся ответственность там – на демонах. В жизни сексом заниматься плохо, а с демонами можно, – это же они виноваты, окаянные, а не она "шлюха". Получается, как в анекдоте. В темном переулке напали на монашку, изнасиловали, она одежду поправила и давай молиться: "Слава богу! И досыта, и без греха".

Как правило, "изнасилованными демонами" становятся женщины-жертвы, у которых всегда в их проблемах виноват кто-то другой, но не они: их не любят, не ценят, ноги вытирают, и вообще "все мужики козлы". То есть те, кто любит перекладывать ответственность на других.

Что делать? Срочно обращаться к психологу и решать свои проблемы – ведь такие глубокие проблемы (одиночество, отчаяние, неудовлетворенность) могут довести до депрессии, и самостоятельно с ними справиться практически невозможно. "Как показывает моя обширная практика, – ни "хорошие девочки", живущие в вечном чувстве вины и страхе, ни женщины в состоянии жертвы, увы, не бывают счастливы в жизни. – предупреждает Краснова. – Запомните, наличие здоровых желаний, фантазий, удовольствие от секса – это нормально! Меньше сидите на форумах, где создается иллюзия реальной жизни. И начните жить с интересом, удовольствием, юмором. Как только ваша жизнь станет насыщенной событиями и интересами, в ней появятся мужчины, и сексом вы будете заниматься с ними, а не с "демонами".