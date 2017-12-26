К чему снится рак
Сонник колдуньи Медеи дает следующее толкование: видеть себя или кого-то во сне страдающим от рака означает бояться этого заболевания. Имеет данная трактовка и символический подтекст, ведь онкологию принято сравнивать с разрушением. Поэтому рак во сне может привести к крушению каких-либо планов или даже собственного дела. Такое же определение можно встретить в соннике Е. Авадяевой.
Несколько иначе данное явление рассматривают составители толкового сонника. По их мнению, рак во сне – предвестник тяжелого труда.
Эзотерический сонник дает весьма обыденное определение. Авторы книги считают: тем, кому снится рак, следует быть менее мнительными и не думать о плохом. Это якобы может помочь защититься от страшного заболевания, а тем, кто страдает от онкологии, – исцелиться.
Сонник О. Смуровой дает однозначный ответ: рак во сне – предвестье больших несчастий и переживаний. В то же время исцеление от онкологического заболевания может означать, что человека ждет успех в бизнесе или делах любовных.
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