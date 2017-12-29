К чему снится Новый год

Женский сонник дает однозначное толкование. Человек, ставший во сне свидетелем празднования Нового года, может ожидать улучшения благополучия в будущем. Молодежи такой сон предвещает счастливый брак.

Похожая трактовка записана в соннике психолога Миллера. Специалист отмечает, что если человек, увидевший во сне Новый год, не ждет праздника, то в будущем может столкнуться со сложностями в отношениях с близкими.

Не стали выдумывать ничего особенного и составители эзотерического сонника. Они дали классическое описание подобным сновидениям: Новый год – начало очередного цикла и перемен к лучшему.

Сонник XXI века несколько шире трактует данное явление. Например, авторы книги считают, что встреча Нового года во сне в одиночестве – плохой знак. Это может означать застой в делах и блуждание по замкнутому кругу.

Известный эзотерик Цветков в своем соннике предельно четко обозначил позицию по данному вопросу. Эксперт отмечает, что значение этого сновидения зависит от того, как именно человек празднует Новый год во сне и какие чувства при этом испытывает.