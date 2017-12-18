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Сонник

К чему снятся знаменитости

Фото: Dni.Ru
Данные интерпретации не касаются людей, помешанных на каком-то конкретном актере или исполнителе. Но если звезда приснилась ни с того ни с сего, то это уже не является "самонавеянным" сном, и у него есть масса толкований.
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Общаться с известной персоной

Обычные разговоры со звездой означают, что вы получите хорошую новость, а может, и не одну.

Ссора с персоной с обложки – за вашей спиной начнут ходить мерзкие сплетни.

Дружеское общение – к повышению в должности на работе.

Вы видели себя гримером, готовящим актеров или певцов к выступлению – в скором времени вас ждут большие траты. Скорее всего, купите что-то крупное.

Увидев во сне звезду, вы забыли обо всем на свете? Сон говорит о том, что вы слишком робки, поэтому утрачиваете много возможностей. Вам срочно надо набраться уверенности в себе.

Секс со знаменитостью

Фото: GLOBAL LOOK press/Oleksiy Maksymenko

Вы видели себя в роли журналиста на интервью со звездой, а в ответ получали предложение интима? Такие грезы толкуются как то, что вскоре вами будет активно интересоваться противоположный пол.

Вы целовали кумира, которой уже нет в живых? Вы в чем-то обманываете сами себя, отрицая очевидное.

Вы поцеловались с человеком, творчеством которого восхищаетесь? Ваше самое фантастическое желание может исполниться.

Вы переспали со звездой – это плохой сон, предостерегающий: вы можете опозориться перед многими людьми.

Вы видели себя в качестве любимого человека или супруга знаменитой персоны? Вы готовы идти к вершине, преодолевая любые трудности и "идя по головам".

Вы сами были звездой

Фото: GLOBAL LOOK press/Artur Cupak

Видеть себя в телевизоре – предостережение: переоценив себя, вы можете понести крупную потерю.

Во сне вы были певицей (певцом), и вас обнимали ваши поклонники – вы можете повздорить с кем-то из родных.

Вы участвовали в фотосъемке с известной персоной, и фотограф попросил вас поцеловаться – скоро вокруг вас забурлят события, и вы успеете извлечь из своего положения много пользы.

Терентий Смирнов, автор "Сонника странника"

Известный, но в реальной жизни покойный человек, снится или к перемене погоды, или к внутреннему дискомфорту сновидца. Знаменитые и успешные актеры, политики, спортсмены, музыканты говорят о наличии наших "скрытых ресурсов", то есть талантов и возможностей, которые нам нужно развивать. Вы видели себя в центре славы: в реальной жизни ваш авторитет серьезно пошатнется, сообщает сайт "Тайный мир".

Сон по Дэвиду Лоффу

Фото: GLOBAL LOOK press/Michaela Begsteiger

Вы настроены завести друзей, а то и любовника. Иное толкование: сновидец хочет доказать окружающим, что лучше других.

Во сне вы удачно выступили на сцене, в дуэте с популярным певцом (певцами): у вас есть какой-то талант. Не обязательно музыкальный – возможно, вы хороший предприниматель.

Толкование доктора Миллера

Кадр youtube.com

Сон со знаменитостью – к деловым успехам. Если вам приснился человек с мировым именем (Менделеев, Эйнштейн и т.п.), то сон является предупреждением. Скоро вам придется принимать судьбоносное решение.

Общение со звездой – к обогащению. Вам дали автограф – ваш бизнес даст "барыши". 

Автор: Людмила Фоканова18 декабря 2017, 11:09

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