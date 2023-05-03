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Среда 3 мая

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Собянин рассказал, как искусственный интеллект снижает нагрузку на столичных врачей

Собянин рассказал, как искусственный интеллект снижает нагрузку на столичных врачей
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Нейросети помогают быстрее читать результаты маммографии.

Качество анализа исследований искусственным интеллектом такое же высокое, как и медиками, отметил мэр Москвы Сергей Собянин. Использование нейросетей позволяет сократить время диагностики в восемь раз, написал градоначальник в своем телеграм-канале.

"Так использование ИИ позволяет снизить нагрузку на врачей, а пациентам — быстрее получить заключения", – подчеркнул мэр.

Он уточнил, что столичным рентгенологам помогают около 50 сервисов искусственного интеллекта. Они наносят цветовую разметку на снимки, производят измерения.

Алгоритмы могут определить COVID-19, рак легкого, инсульт, ишемическую болезнь сердца и другие заболевания. Окончательное решение принимает медик.

Для тестирования нейросетей рентгенологи Москвы разработали 10 ГОСТов. Это позволит разрабатывать новые алгоритмы, совершенствовать существующие и внедрять в медицину лучшие практики.

За два года искусственный интеллект помог столичным рентгенологам проанализировать более восьми миллионов снимков. Внедрение нейросетей повысило точность и качество диагностики в поликлиниках.

3 мая 2023, 11:32
Фото: Максим Мишин, пресс-служба мэра и правительства столицы/Агентство "Москва"
Телеграм-канал Сергея Собянина✓ Надежный источник

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