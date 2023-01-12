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Здоровье
Рентгенологи Москвы разработали 10 ГОСТов для тестирования искусственного интеллекта

Рентгенологи Москвы разработали 10 ГОСТов для тестирования искусственного интеллекта

Единые стандарты помогут разрабатывать новые нейросети, проверять уже существующие и внедрять лучшие практики в медицину. ГОСТы вступили в силу 1 января текущего года.
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ГОСТы будут использоваться разработчиками сервисов искусственного интеллекта (СИИ), лабораториями и медицинскими организациями в клинических испытаниях. Стандарты определят требования к методикам проверки систем СИИ для анализа медицинских изображений.

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Для разработки ГОСТов Москва объединила десятки специалистов. Среди них – разработчики программного обеспечения, врачи и научные сотрудники.

На сегодняшний день применяются 10 российских ГОСТов, разработанных рентгенологами Москвы. Об этом сообщила заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

"Такие стандарты повышают доверие к современным технологиям и делают более прозрачными и понятными все процессы и на этапе разработки, и при регистрации, и при эксплуатации. Это помогает внедрять умные решения еще быстрее, а также получать более качественные и предсказуемые инструменты для заботы о здоровье пациентов", – приводит слова заммэра портал mos.ru.

Работа над серией ГОСТов продолжается. К 2025 году планируется выпустить еще 22 стандарта, сообщил директор Центра диагностики и телемедицины столичного Департамента здравоохранения Юрий Васильев.

Искусственный интеллект анализирует исследования, измеряет объем жидкости в легких, плотность костной ткани на КТ и другие показатели. Это позволяет увидеть все признаки патологий, отметил врач-рентгенолог Центра диагностики и телемедицины ДЗМ Андрей Панкратов.

"Со временем для нас сделали целый маркетплейс, где я могу выбрать сервис и сам направить дополнительно исследование на анализ искусственному интеллекту", – добавил Панкратов.

В Москве применяется более 40 сервисов искусственного интеллекта по 17 направлениям. Нейросети помогают находить признаки рака легкого, коронавирусной инфекции, аневризмы аорты, ишемической болезни сердца, легочной гипертензии и других заболеваний.

За два года искусственный интеллект помог московским врачам проанализировать почти восемь миллионов исследований. Внедрение нейросетей повысило точность и качество диагностики в поликлиниках.

Возможности искусственного интеллекта постоянно совершенствуются. Ранее нейросеть "научили" диагностировать опухоль надпочечников на КТ и протрузию и грыжу межпозвонковых дисков на МРТ.

Фото: Зыков Кирилл/Агентство "Москва"
Автор: 12 января 2023, 11:34 Источник: Mos.ru ✓ Надежный источник

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