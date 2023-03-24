Столичные медики начали определять ишемический инсульт с помощью нейросетей – Собянин

Искусственный интеллект позволяет врачам быстрее поставить диагноз пациенту.



Центр диагностики и телемедицины на протяжении трех лет тестирует технологии компьютерного зрения, написал в своем телеграм-канале мэр Москвы Сергей Собянин. Вступили в силу 10 стандартов применения нейросетей в здравоохранении, уточнил градоначальник.

По его словам, в столице запускают производство имитирующих органы "фантомов". Это позволит подготовить специалистов и настроить медицинскую технику.

Собянин отметил, что искусственный интеллект помогает столичным врачам найти патологии по 20 направлениям. Нейросети научились определять ишемический инсульт.

Также высокие технологии дают возможность врачам быстрее выявить онкологические заболевания, коронавирусную инфекцию и другие недуги.

Москва начала внедрять технологии искусственного интеллекта в здравоохранение более 10 лет назад. Основой является единая цифровая платформа, которая позволяет проследить все этапы лечения пациента.

Нейросети помогли медикам проанализировать более 8,5 миллиона снимков лучевых исследований. Искусственный интеллект в среднем в 10 раз сократил время на назначение дополнительных исследований и консультаций.

Столичные рентгенологи ранее разработали 10 ГОСТов для тестирования нейросетей в здравоохранении. К 2025 году город выпустит еще 22 стандарта.