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Вторник 16 мая

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"Только не гробьте свое здоровье": Лабковский сравнил ЕГЭ с похоронами

"Только не гробьте свое здоровье": Лабковский сравнил ЕГЭ с похоронами
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Государственная итоговая аттестация в формате ЕГЭ волнует и детей, и взрослых. Знаменитый психолог Михаил Лабковский призвал спокойнее относиться к экзаменам.

Школьные годы накладывают отпечаток на дальнейшую судьбу, а полученные на уроках знания помогают практически в любом возрасте. При этом ажиотаж вокруг ЕГЭ не утихает из года в год. Многие выпускники период сдачи экзаменов воспринимают как главную часть жизни, и это совершенно зря, объяснил Михаил Лабковский.

"Только не гробьте свое здоровье", — объявил специалист на лекции, посвященной сдаче ЕГЭ. По его словам, государственная итоговая аттестация не стоит жертв и нервных срывов, поскольку повод для этого не слишком подходящий.

В качестве примера Михаил Лабковский сравнил ЕГЭ с похоронами, помогая выпускникам верно расставить приоритеты. Психолог отметил, что не одобряет кропотливую зубрежку учебного материала в ущерб эмоциональной стабильности.

"Вам внушили, что ЕГЭ – важнейшее событие в вашей жизни. Да нет, конечно, даже женитьба – не важнейшее. Вот похороны... вот это будет важнейшее событие", — цитирует эксперта gazetametro.ru.

Гуру психоанализа добавил, что тревожность в период сдачи экзаменов абсолютно бесполезна, а слишком жесткие рамки не дают расслабиться и чувствовать себя живым человеком. Михаил Лабковский уверен: накануне ЕГЭ лучше выполнять задачи привычным образом и разрешать себе лечь раньше спать, если организм требует.

16 мая 2023, 22:13
Михаил Лабковский. Кадр Youtube/@MichailLabkovskiy
gazetametro.ru✓ Надежный источник

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Где и за какие деньги учатся дети российских звезд

Дмитрий Шепелев. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Александр Ревва. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Анна Седакова. Фото: instagram.com/annasedokova
Надежда Бабкина. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com
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