Главное из мира шоу-бизнеса: проект "На днях" Тесты Подробности состояния Костомарова Игры Сонник

Топ новостей недели

"Он держался": объявлено о прощании с покинувшим мир Александром Масляковым
"Люди плачут": названа дата прощания с Екатериной Стриженовой
Скрывались ото всех: роман Киркорова с известным продюсером перестал быть секретом
"А он в кого такой?": народ ахнул при виде 11-летнего сына Шпицы с аномалиями рук
партнеры
Пятница
10 марта
Лента новостей
21:41
"Либо деньги, либо опыт": как инвестиции помогают разбогатеть
21:24
"Молю бога каждый день": Брухунова отказалась от ребенка после разрыва с Петросяном
21:00
"Приятный": прижатую к койке голую Цымбалюк-Романовскую взяли здоровым агрегатом до белой пены
20:30
"ЕГЭ будет серьезно доработан": Вассерман обозначил изменения в экзаменах
20:00
Понижает давление: полезный весенний напиток по совету диетолога
19:30
"Навсегда": эмигрантка Барановская ломанулась из России ради лучшей жизни
18:50
"Дети зубров твоих не хотят вымирать": животным Беловежской пущи угрожает человек
18:20
"Стали насиловать": обделенная Хаматова подверглась атаке на чужбине
17:50
Дефицит бензина АИ-95 зафиксирован на Дальнем Востоке
17:20
Врач показал еле живого Костомарова: Придется ампутировать еще одну часть руки
16:50
Удалить нельзя оставить: несет ли родинка опасность
16:20
ТОП регионов России с наименьшим туристическим спросом в 2022 году
15:50
"Примерка": Волочкова в свадебном платье объявила дату важного события
15:20
Скандал Бони и Славы, кошмар с Зайцевым на торжестве: смотрите новый выпуск "На днях"
15:00
"Обильное кровотечение": Родившая в прямом эфире в бассейне блогер оказалась на грани смерти
14:20
Хирург назвал самую распространенную травму при падении
14:00
Причиной пожара в квартире в центре Москвы названо курение
14:00
Сепсис не остановить: перенесший ампутацию Костомаров может лишиться еще одной части тела
13:40
"Быть свободной": Сбежавшая из дома Ковальчук прервала молчание после разрыва с Чумаковым
13:20
В Москве подземную парковку затопило из-за прорвавшейся трубы
13:00
На северо-западе Москвы автокран столкнулся с машиной такси
12:00
Еще один сын: Женатый Малахов годами скрывал тайного ребенка от другой женщины
11:40
"Решил к Айзе дернуть": Воссоединившийся с бывшей Гуф опозорил молодую жену на всю страну
11:17
Умерла звезда фильма "Хладнокровное убийство"
10:40
Тело изъели жуткие пятна: Разбитый раком 71-летний Розенбаум сильно сдал
10:20
Топ-5 застройщиков занимают 89% рынка ТиНАО
10:00
Что нужно знать при оформлении дарственной на квартиру
09:40
"Есть к кому возвращаться домой": Стареющий Киркоров рассекретил новую любовь
09:20
Апартаменты: мифы и факты
09:00
"Я счастлив": молодой любовник Бабкиной выдал подробности романа
08:40
Топовые операции к празднику
08:40
Не накладной: Обвиненная в фальшивой беременности Орлова впервые показала живот
08:20
"Идеальное время": какие овощи нужно посадить в марте
08:00
Новая Москва дешевеет быстрее всего
06:16
"До самого конца": Деми Мур поехала проводить Брюса Уиллиса в последний путь
04:23
Как часто нужно мыть полы: мнение врача
02:27
Ввод жилья бизнес-класса вырастет на 49%
00:01
Тарас Бессонный: традиции и приметы на 10 марта
22:09
"Любим": упокоенную при священнике Стриженову усыпали цветами на холодной земле
21:40
"Все органы": заколотых средь бела дня детей Оксаны Самойловой пробило насквозь
21:20
И поделом! Содравшая с Джигарханяна целое состояние Цымбалюк-Романовская кукует за решеткой
21:00
На последнем месяце: забеременевшая двумя Подольская показала животик
20:40
Вызвали скорую: обессилевшему Гармашу потребовалась неотложка
20:20
"Затронет весь мир": экстрасенс заявила о грядущих авиакатастрофах
20:00
Беременным и родителям: Условия выплат социального пособия на детей перечислил специалист
19:40
"Зарабатывать деньги себе на еду": покинувшая Россию Бузова взвыла от голода
19:20
Ушел к Богу: не дожившего до 45 лет Дюжева предали святой земле
19:00
"Большая любовь": шоу с участием Абдразакова и звезд Большого театра вызвало резонанс
18:40
Хочется выделяться элегантностью?
18:20
Ей в Израиле выделят место: на выкупленный Пугачевой участок на кладбище посягают чужие люди
загрузить ещё
партнеры

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

"Мозг быстро отмирает": Найденную в снегу без признаков жизни Волочкову отправили в больницу
"Страшно": фото ушедшего Костомарова вызвало приступ тошноты
На последнем месяце: забеременевшая двумя Подольская показала животик
"Козлина!": Примчавшего в Санкт-Петербург балабола Галкина* растерзала разъяренная толпа
И поделом! Содравшая с Джигарханяна целое состояние Цымбалюк-Романовская кукует за решеткой
"Любим": упокоенную при священнике Стриженову усыпали цветами на холодной земле
685
400
true
Дни.ру
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Дни.ру»
235
35
Общество
"ЕГЭ будет серьезно доработан": Вассерман обозначил изменения в экзаменах

"ЕГЭ будет серьезно доработан": Вассерман обозначил изменения в экзаменах

Формат ЕГЭ станет иным.
прочитано 43 раза

В беседе с интернет-изданием "Подмосковье сегодня" Анатолий Вассерман рассказал о трансформации государственной итоговой аттестации школьников. По его словам, в Госдуме превалирует мнение о необходимости совершенствования ЕГЭ.

Поставлена цель изменить методику проверки знаний выпускников так, чтобы результаты были надежнее, чем при экзаменах по билетам. Вопрос лишь в том, как этого добиться с учетом того, что отмена ЕГЭ не планируется.

Очевидно, в недалеком будущем школьников ждут нововведения. "В ближайшие год-два ЕГЭ будет серьезно доработан", — объявил Анатолий Вассерман.

Анатолий Вассерман. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Автор: 10 марта 2023, 20:30 Источник: Интернет-издание "Подмосковье сегодня" ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

Позор России: 5 кумиров шоу-бизнеса, растлевающих молодежь

Политика

США настраивают мир против России

Шоу-бизнес

Рудковская ходит с "тревожной кнопкой"

Проишествия

В Якутии медведь растерзал оленевода

Lifestyle

Легенду Мишки Япончика поставили на сцене
Шоу-бизнес

Сепсис не остановить: перенесший ампутацию Костомаров может лишиться еще одной части тела

Опять тревожные новости о Костомарове
Шоу-бизнес

"Мозг быстро отмирает": Найденную в снегу без признаков жизни Волочкову отправили в больницу

Что произошло с Волочковой?
Шоу-бизнес

"Быть свободной": Сбежавшая из дома Ковальчук прервала молчание после разрыва с Чумаковым

Ковальчук уехала с ребенком
Недвижимость

Что нужно знать при оформлении дарственной на квартиру

Важные условия

Гороскоп

Эпохальная смена планет: Гороскоп на весну 2023 года
Гороскоп на март от ясновидящей Кажетты
Риск все упустить: Василиса Володина дала советы для знаков зодиака на предстоящую неделю
Гороскоп на неделю с 27 февраля по 5 марта 2023 года

Здоровье

Понижает давление: полезный весенний напиток по совету диетолога
Удалить нельзя оставить: несет ли родинка опасность
Хирург назвал самую распространенную травму при падении
Топовые операции к празднику

Спорт

Боец Селиванов объявил о завершении карьеры из-за проблем с сердцем
Скончался известный советский фигурист и олимпийский чемпион Александр Горшков
Кровавое пятно на льду: задетая коньком распоротая Тотьмянина повторила страшную судьбу Бережной
Беда откуда не ждали: олимпийскую чемпионку Валиеву вышвырнули как мусор

Регионы

Под Новосибирском при пожаре в частном доме погибли 2 человека
В Ленобласти пьяная женщина убила мужа
В Нижнем Новгороде спасатели эвакуировали учеников после задымления в школе
В Иркутской области подросток попал под поезд
© 2015-2023 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru 18+