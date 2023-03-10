"ЕГЭ будет серьезно доработан": Вассерман обозначил изменения в экзаменах

В беседе с интернет-изданием "Подмосковье сегодня" Анатолий Вассерман рассказал о трансформации государственной итоговой аттестации школьников. По его словам, в Госдуме превалирует мнение о необходимости совершенствования ЕГЭ.
Поставлена цель изменить методику проверки знаний выпускников так, чтобы результаты были надежнее, чем при экзаменах по билетам. Вопрос лишь в том, как этого добиться с учетом того, что отмена ЕГЭ не планируется.
Очевидно, в недалеком будущем школьников ждут нововведения. "В ближайшие год-два ЕГЭ будет серьезно доработан", — объявил Анатолий Вассерман.