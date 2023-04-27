"Приятный бонус": к ЕГЭ раздают дополнительные баллы

Как выжать максимум из ЕГЭ – выяснили СМИ.

Школьные экзамены уже на носу, многим выпускникам результаты ЕГЭ – 2023 определят судьбу. Высокий уровень эрудиции и усердная подготовка к тестированию, конечно, дают надежду на высокие баллы. Однако многим стоило позаботиться, чтобы получить поощрительные очки к итоговой аттестации.

Портал URA.RU рассказал, как получить "приятный бонус" к ЕГЭ совершенно бесплатно, если экзамены выпадают на следующий учебный год. Достаточно лишь победить на интеллектуальном турнире "Умножая таланты". Лидерам минувшего соревнования в 2023 году уже раздают дополнительные баллы и помогают реализовать свои проекты.