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Четверг 27 апреля

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"Приятный бонус": к ЕГЭ раздают дополнительные баллы

"Приятный бонус": к ЕГЭ раздают дополнительные баллы
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Как выжать максимум из ЕГЭ – выяснили СМИ.

Школьные экзамены уже на носу, многим выпускникам результаты ЕГЭ – 2023 определят судьбу. Высокий уровень эрудиции и усердная подготовка к тестированию, конечно, дают надежду на высокие баллы. Однако многим стоило позаботиться, чтобы получить поощрительные очки к итоговой аттестации.

Портал URA.RU рассказал, как получить "приятный бонус" к ЕГЭ совершенно бесплатно, если экзамены выпадают на следующий учебный год. Достаточно лишь победить на интеллектуальном турнире "Умножая таланты". Лидерам минувшего соревнования в 2023 году уже раздают дополнительные баллы и помогают реализовать свои проекты.

27 апреля 2023, 19:00
ЕГЭ. Фото: Bulkin Sergey/news.ru via globallookpress.com/www.globallookpress.com
URA.RU✓ Надежный источник

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