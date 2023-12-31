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Воскресенье 31 декабря

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Новогодние путешествия по России: 5 интересных мест для незабываемого праздника

Новогодние путешествия по России: 5 интересных мест для незабываемого праздника
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Светалана Турилова

Светалана Турилова

 Блогер, общественный деятель

Новый год – это время чудес и ярких впечатлений. Если вы ещё не решили, куда отправиться на зимние праздники, предлагаю вашему вниманию топ-5 удивительных и сказочных мест в России. Многие из них могут стать настоящим открытием для тех, кто хочет провести Новый год в необычной и запоминающейся обстановке.

Великий Устюг – родина Деда Мороза. Этот небольшой город в Вологодской области уже давно стал символом новогодних праздников. Здесь находится вотчина Деда Мороза, где можно окунуться в атмосферу волшебства и почувствовать себя ребёнком. Прогуляйтесь по Тропе сказок, посетите почту Деда Мороза и конечно же загадайте желание у волшебного дерева.

Если вы хотите встретить Новый год с национальным колоритом, то отправляйтесь в Казань. Город удивит вас своими яркими новогодними украшениями и необычными традициями. Вы сможете попробовать настоящий татарский чак-чак, посетить местный Кремль и насладиться антуражем праздника.

Карелия – прекрасное место, чтобы провести активный отдых! Здесь можно покататься на собачьих и оленьих упряжках, а также на снегоходах. В Карелии множество красивых, старинных монастырей, которые заснеженной зимой выглядят по-особенному.

Санкт-Петербург – город, в котором на Новый год царит сказочная атмосфера. Обязательно посетите праздничные ярмарки и сходите на каток, заряд положительных эмоций гарантирован!

Нравится кататься на сноуборде или лыжах? Отправляйтесь в Сочи! Здесь вы можете провести незабываемое время в горах – сходить в баню или в аквапарк с подогреваемым бассейном.

В России есть много интересных мест, где можно провести новогодние праздники. Выбор зависит от ваших предпочтений и интересов. Главное – подобрать место, которое вам по душе, чтобы получить действительно яркие впечатления!

31 декабря 2023, 04:38
Фото: Petrov Sergey/news.ru/www.globallookpress.com
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Фоторепортаж

Топ 5 ярких стран с незабываемыми фотографиями

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Фото: Rosseforp/imageBROKER.com/www.globallookpress.com
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