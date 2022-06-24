Этнографический музей "Торум Маа": диковинное наследие обских угров

Есть в России уникальное место, где древние культуры ханты и манси сливается воедино. Окунуться в прошлое и проникнуться бытом обских угров можно в музее по открытым небом "Торум Маа".

В столицу Югры Ханты-Мансийск не ходят поезда, сюда непросто добраться и автобусом. На северном острове в окружении могучих лесов и бескрайних болот жизнь протекает по-особенному. Она непосредственно связана с историей и традициями коренного населения.

В 1987 году на одном из высоких холмов этого города основали музей под открытым небом "Торум Маа" — в переводе "Священная земля". На территории расположены экспонаты, отражающие идеалы и ценности народов ханты и манси. С годами число ярких представителей этих этносов сокращается в силу смешивания кровей, а молодое поколение больше не обучают языкам предков. Так что экспозиция под открытым небом особенно важна для сохранения культурного наследия.

При входе в музей установлена карта с указанием остановочных пунктов. По деревянным настилам и лестницам мы поднимемся наверх, вдыхая ароматы сибирской хвои. Комплекс расположен на экологически чистой территории, поэтому гулять по нему — одно удовольствие.

Обратим внимание на скульптурную композицию в честь мансийского писателя Ювана Шесталова. Знаток национального фольклора явился одним из создателей "Торум Маа". На гранитной плите представлены строки из его поэмы "Клич журавля".

На просторах музея один экспонат краше другого, многие до сих пор могут применяться в быту, хотя и представляют собой реконструкции. Например, глинобитная хлебная печь — прекрасная альтернатива электрическим приспособлениям для выпечки мучных изделий. Всего за 40-50 минут в таком устройстве готовится вкуснейший хлеб. При правильных условиях хранения продукт не портится неделями, поэтому хозяйки запасаются им впрок.

Изюминка "Торум Маа" — добротный чум, внутри которого так и веет уютом. Издавна эти жилища конической формы из жердей строили исключительно женщины — хранительницы домашнего очага. Традиционно в центре помещения кочевники разжигали костер, тепло равномерно распределялось по кругу. Во время дружных посиделок над огнем вешали чайник, горячие травяные напитки бодрили тело и дух.

Немало интересного можно найти в летнем доме восточных хантов. Радуют глаз изделия из бересты, одежда и украшения ручной работы, самодельные куклы и другие элементы культуры обских угров. Вызывает любопытство народная скрипка с узором "лягушка", символизирующим семейное счастье.

Узнать ключевые факты о народах ханты и манси можно у экскурсоводов. Они с радостью поделятся знаниями. Также занятные сведения содержатся на информационных стендах "Торум Маа". И в компании, и наедине с природой в музее легко почерпнуть для себя что-то полезное.

На смотровой площадке получаются шикарные снимки с видом на город. В жаркую погоду приятно посидеть на лавочках в тени еловых ветвей. Живописные сибирские просторы заставляют забыть о повседневной рутине и учат наслаждаться моментом.