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Культура
Фото: Екатерина Ежова Фото: Екатерина Ежова Фото: Екатерина Ежова
Фото: Екатерина Ежова Фото: Екатерина Ежова Фото: Екатерина Ежова Фото: Екатерина Ежова

Этнографический музей "Торум Маа": диковинное наследие обских угров

Екатерина Ежова

Екатерина Ежова блогер

 Журналист по призванию и путешественник по духу. Окончила "Международный инновационный университет" с отличием. Люблю свое ремесло и своих читателей.
Есть в России уникальное место, где древние культуры ханты и манси сливается воедино. Окунуться в прошлое и проникнуться бытом обских угров можно в музее по открытым небом "Торум Маа".
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В столицу Югры Ханты-Мансийск не ходят поезда, сюда непросто добраться и автобусом. На северном острове в окружении могучих лесов и бескрайних болот жизнь протекает по-особенному. Она непосредственно связана с историей и традициями коренного населения.

В 1987 году на одном из высоких холмов этого города основали музей под открытым небом "Торум Маа" — в переводе "Священная земля". На территории расположены экспонаты, отражающие идеалы и ценности народов ханты и манси. С годами число ярких представителей этих этносов сокращается в силу смешивания кровей, а молодое поколение больше не обучают языкам предков. Так что экспозиция под открытым небом особенно важна для сохранения культурного наследия.

Фото: Екатерина Ежова

При входе в музей установлена карта с указанием остановочных пунктов. По деревянным настилам и лестницам мы поднимемся наверх, вдыхая ароматы сибирской хвои. Комплекс расположен на экологически чистой территории, поэтому гулять по нему — одно удовольствие.

Обратим внимание на скульптурную композицию в честь мансийского писателя Ювана Шесталова. Знаток национального фольклора явился одним из создателей "Торум Маа". На гранитной плите представлены строки из его поэмы "Клич журавля".

Фото: Екатерина Ежова

На просторах музея один экспонат краше другого, многие до сих пор могут применяться в быту, хотя и представляют собой реконструкции. Например, глинобитная хлебная печь — прекрасная альтернатива электрическим приспособлениям для выпечки мучных изделий. Всего за 40-50 минут в таком устройстве готовится вкуснейший хлеб. При правильных условиях хранения продукт не портится неделями, поэтому хозяйки запасаются им впрок.

Фото: Екатерина Ежова

Изюминка "Торум Маа" — добротный чум, внутри которого так и веет уютом. Издавна эти жилища конической формы из жердей строили исключительно женщины — хранительницы домашнего очага. Традиционно в центре помещения кочевники разжигали костер, тепло равномерно распределялось по кругу. Во время дружных посиделок над огнем вешали чайник, горячие травяные напитки бодрили тело и дух.

Фото: Екатерина Ежова

Немало интересного можно найти в летнем доме восточных хантов. Радуют глаз изделия из бересты, одежда и украшения ручной работы, самодельные куклы и другие элементы культуры обских угров. Вызывает любопытство народная скрипка с узором "лягушка", символизирующим семейное счастье.

Фото: Екатерина Ежова

Узнать ключевые факты о народах ханты и манси можно у экскурсоводов. Они с радостью поделятся знаниями. Также занятные сведения содержатся на информационных стендах "Торум Маа". И в компании, и наедине с природой в музее легко почерпнуть для себя что-то полезное.

Фото: Екатерина Ежова

На смотровой площадке получаются шикарные снимки с видом на город. В жаркую погоду приятно посидеть на лавочках в тени еловых ветвей. Живописные сибирские просторы заставляют забыть о повседневной рутине и учат наслаждаться моментом.

Фото: Екатерина Ежова

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Фото: Екатерина Ежова
Автор: 24 июня 2022, 12:43 Источник: Дни.ру ✓ Надежный источник

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