День Конона Огородника: что нельзя делать 18 марта

Святой Конон
Святой Конон жил в Назарете в 3 веке – во времена правления римского императора Деция Траяна. Конон исповедовал христианскую веру и был ей очень предан. Христиане в те времена подвергались сильным гонениям, но это не страшило Конона. По преданию мужчина отказался поклоняться языческим богам, за что сильно пострадал: мученику вбили в ноги гвозди и заставили его бежать перед лошадьми, пока те не затоптали несчастного насмерть.
Уже на Руси мученика прозвали Кононом Градарем или Огородником (одноименное название получил и нынешний церковный праздник), так как считалось, что святой покровительствует всем земледельцам, защищает посевы и способствует богатому урожаю.
Что нельзя делать 18 марта
Зная о том, какой сегодня православный праздник, верующие издавна соблюдали целый ряд запретов. Так категорически воспрещалось сквернословить, ругаться, обижаться и злоупотреблять спиртным. Кроме того, считалось что в этот церковный праздник нельзя бездельничать, так как Конон не любит лентяев и может их наказать. Также под запретом в этот день была любая работа по дереву: кто нарушит это правило, тому придется в скором времени готовить гроб для кого-то из родни.
Приметы и традиции
Согласно многолетним традициям, в церковный праздник 18 марта люди убирались в доме и во дворе, избавляясь от всякой скверны. Было принято в этот день замачивать семена в талой воде для будущих посевов, пересаживать комнатные цветы и начинать возделывать почву.
Также в день Конона Огородника всегда обращали внимание на погоду:
- Если в этот православный праздник случался солнечный и теплый день, то и лето ожидали такое же.
- Если вокруг луны замечали синий круг, то ждали ненастья.
- Если шел дождь, то ждали теплое лето.
- Если грачи начинали гнездиться в этот день, то люди смело отсчитывали 20 дней до начала посевных работ.