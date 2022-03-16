Евтропиев день или Медвежье пробуждение: что нельзя делать 16 марта

ИСТОРИЯ
В этот день вспоминают троих мучеников, которые пострадали в 308 году за веру в Иисуса Христа в г. Амасии Понтийской (Малая Азия).
Евтропия, его брата Клеоника и друга Василиска причислили к лику святых, так как они пережили страшные муки. Их заставляли отречься от христианства и поверить в единого бога, но они не сделали этого и были залиты горячей смолой. Но смола сливалась с их тел и обжигала палачей. В конце пыток всех троих распяли как Христа. За свою жизнь Евтропий заставил многих людей поверить в бога.
ТРАДИЦИИ
Несмотря на то, что 16 марта 2022 года церковный праздник, в нашу жизнь перенеслось много языческих обычаев. Люди верили, что в этот православный праздник женщине надо положить серебро в таз с водой, а на утро умыться. Это поможет женщине всю жизнь оставаться здоровой и красивой.
Также согласно поверьям, в этот церковный праздник надо читать заговоры на "пришивание" мужей, если они часто пропадают в компании друзей и много денег тратят на гулянки.
Считалось, что 16 марта пробуждаются медведи от зимней спячки, поэтому день памяти Евтропия еще называют Медвежьим пробуждением.
ЧТО НЕЛЬЗЯ ДЕЛАТЬ 16 МАРТА 2022 ГОДА
Этот день относится к посту, поэтому нельзя нарушать его каноны. Помимо этого нельзя конфликтовать и обижать близких. Нельзя в этот день употреблять спиртные напитки и распространять сплетни.