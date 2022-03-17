День Герасима Грачевника: Приметы и традиции 17 марта

Герасим Иорданский
В нынешний церковный праздник веряне чествуют монаха по имени Герасим, который жил в 5 веке в Ликии (территория современной Турции). Будучи еще юношей, Герасим решил посвятить свою жизнь Богу. Он долго скитался по пустыне, а затем нашел пристанище у реки Иордан, отчего и получил прозвище Иорданский. Там Герасим основал монастырь, в котором установил строгие порядки. Известно также, что Герасим очень любил животных и обладал чудесной силой – однажды он даже исцелил льва, который впоследствии сопровождал его до конца жизни.
На Руси Герасима Иорданского переименовали в Герасима Грачевника, так как день его памяти связывали со временем прилета грачей. Таким образом, этот православный праздник получил свое народное название.
Что нельзя делать 17 марта
Зная о том, какой сегодня церковный праздник, люди издавна придерживались ряда строгих запретов. Так в этот день запрещалось бездумно тратить деньги, особенно на крупные покупки – лучше отложить такие дела на другое время. Также в этот церковный праздник люди никогда не отправлялись в дальнюю поездку, не кричали на детей, чтобы те не заболели, не признавались в любви и не сквернословили.
Приметы и традиции
Согласно традициям, в этот церковный праздник люди всегда убирались дома – считалось, что чистота и порядок привлекут в семью счастье и благополучие. На Герасима Грачевника хозяйки пекли из теста грачей, и все вместе обязательно наблюдали за прилетом птиц. Именно с грачами были связаны многие погодные приметы.
- Если грачи начинали строить новые гнезда, то стоило ждать половодья.
- Если птицы устраивались в старых гнездах, люди знали, что вода не будет сильно подниматься.
- Если грачи селились в подготовленные для них скворечники, это предвещало скорое наступление тепла.
- Если же в этот православный праздник стояла солнечная погода, то летом ждали большого урожая ягод.