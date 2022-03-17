День Герасима Грачевника: Приметы и традиции 17 марта

17 марта 2022 года православные верующие чтят память святого Герасима Иорданского.

Герасим Иорданский

В нынешний церковный праздник веряне чествуют монаха по имени Герасим, который жил в 5 веке в Ликии (территория современной Турции). Будучи еще юношей, Герасим решил посвятить свою жизнь Богу. Он долго скитался по пустыне, а затем нашел пристанище у реки Иордан, отчего и получил прозвище Иорданский. Там Герасим основал монастырь, в котором установил строгие порядки. Известно также, что Герасим очень любил животных и обладал чудесной силой – однажды он даже исцелил льва, который впоследствии сопровождал его до конца жизни.

На Руси Герасима Иорданского переименовали в Герасима Грачевника, так как день его памяти связывали со временем прилета грачей. Таким образом, этот православный праздник получил свое народное название.

Что нельзя делать 17 марта

Зная о том, какой сегодня церковный праздник, люди издавна придерживались ряда строгих запретов. Так в этот день запрещалось бездумно тратить деньги, особенно на крупные покупки – лучше отложить такие дела на другое время. Также в этот церковный праздник люди никогда не отправлялись в дальнюю поездку, не кричали на детей, чтобы те не заболели, не признавались в любви и не сквернословили.

Приметы и традиции

Согласно традициям, в этот церковный праздник люди всегда убирались дома – считалось, что чистота и порядок привлекут в семью счастье и благополучие. На Герасима Грачевника хозяйки пекли из теста грачей, и все вместе обязательно наблюдали за прилетом птиц. Именно с грачами были связаны многие погодные приметы.