День Федота Ветроноса: Что нельзя делать 15 марта

ИСТОРИЯ
15 марта 2022 года православные верующие отмечают день памяти святого мученика Федота Ветроноса, епископа Киринейского. Он жил в III–IV веках на Кипре и заставил поверить в Бога многих язычников. За свои заслуги его рукоположили в епископы в Киринии.
Во время императорских гонений на христиан святой Федот не испугался и продолжал открыто проповедовать веру в Христа. За это он и поплатился. Киприотский наместник приказал схватить Федота и пытать. Несмотря на муки, он не отрекся от бога. Многие свидетели его мук и твердой воли уверовали в Христа.
После этого Федота посадили в тюрьму, где он просидел до решения императора Константина Великого освободить всех заключенных христиан. Феодот вернулся в родной город, продолжил службу и через два года скончался.
ТРАДИЦИИ
Феодота Киринейского называют в народе Ветроносом. Так сложилось из-за того, что 15 марта обычно дуют ветра на смену погоды.
Люди верили, что в этот православный праздник закипают подземные ключи и начинается оттепель. По традиции в день Федота пора начинать сеять рассаду. В этот день уже должны быть посажены помидоры, перцы, баклажаны, сельдерей.
ЧТО НЕЛЬЗЯ ДЕЛАТЬ 15 МАРТА 2022 ГОДА
В этот церковный праздник нельзя выходить из дома. Считалось, что ветер выдует из человека всю душу. Также боялись, что в этот день на голову может упасть сосулька или дерево, так же от ветра.
Нельзя в этот день шить или вязать. Категорически запрещается латать дырки на одежде. Так можно обнищать, верили предки. Нельзя поднимать найденные монеты на улице. Это также могло привести к нищете.
День Феодота Ветроноса зачастую попадает на Великий Пост. Категорически нельзя в это время ругаться и конфликтовать.