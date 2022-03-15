День Федота Ветроноса: Что нельзя делать 15 марта

Предки верили, что в этот православный праздник нельзя выходить на улицу, так как дух ветра может забрать жизнь человека.

ИСТОРИЯ

15 марта 2022 года православные верующие отмечают день памяти святого мученика Федота Ветроноса, епископа Киринейского. Он жил в III–IV веках на Кипре и заставил поверить в Бога многих язычников. За свои заслуги его рукоположили в епископы в Киринии.

Во время императорских гонений на христиан святой Федот не испугался и продолжал открыто проповедовать веру в Христа. За это он и поплатился. Киприотский наместник приказал схватить Федота и пытать. Несмотря на муки, он не отрекся от бога. Многие свидетели его мук и твердой воли уверовали в Христа.

После этого Федота посадили в тюрьму, где он просидел до решения императора Константина Великого освободить всех заключенных христиан. Феодот вернулся в родной город, продолжил службу и через два года скончался.

ТРАДИЦИИ

Феодота Киринейского называют в народе Ветроносом. Так сложилось из-за того, что 15 марта обычно дуют ветра на смену погоды.

Люди верили, что в этот православный праздник закипают подземные ключи и начинается оттепель. По традиции в день Федота пора начинать сеять рассаду. В этот день уже должны быть посажены помидоры, перцы, баклажаны, сельдерей.

ЧТО НЕЛЬЗЯ ДЕЛАТЬ 15 МАРТА 2022 ГОДА

В этот церковный праздник нельзя выходить из дома. Считалось, что ветер выдует из человека всю душу. Также боялись, что в этот день на голову может упасть сосулька или дерево, так же от ветра.

Нельзя в этот день шить или вязать. Категорически запрещается латать дырки на одежде. Так можно обнищать, верили предки. Нельзя поднимать найденные монеты на улице. Это также могло привести к нищете.

День Феодота Ветроноса зачастую попадает на Великий Пост. Категорически нельзя в это время ругаться и конфликтовать.