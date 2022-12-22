День Святой Анны: традиции и приметы 22 декабря

22 декабря православные молятся Святой Анне.

ИСТОРИЯ

Пресвятая Богородица является дочерью Святой Анны, поэтому христианский праздник приурочен к одному из важнейших дат для нашего мира – зачатию Девы Марии. 22 декабря православные молятся и матери и бабушке Иисуса Христа.



Праведная Анна жила родилась в Вифлееме в I веке до нашей эры. За 50 лет брака с Иокимом она не могла зачать ребенка. Мужчине из-за отсутствия наследника даже запрещали участвовать в религиозных праздниках. Однажды он отправился с мольбами в пустыню. Там Иокиму с благой вестью явился ангел.

Пресвятая Богородица после появления на свет провела с любящей матерью три года, после чего была отдана в храм на воспитание. Через семь или восемь лет Святой Анны не стало, однако католическая традиция утверждает, что она застала Иисуса Христа младенцем.

ЧТО НЕЛЬЗЯ ДЕЛАТЬ 22 ДЕКАБРЯ 2022 ГОДА

В праздничный день для женщин действует множество запретов. Беременным стоит отказаться от жирной пищи, чтобы роды прошли без осложнений. В праздничный день будущим мамам нельзя иметь дело с огнем, он считается предвестником опасности. Кроме того, наши предки отказывались в день Святой Анны от домашних забот. Ходить с распущенными волосами было не принято.

ПРИМЕТЫ И ТРАДИЦИИ

22 декабря принято обращаться с молитвами к Святой Анне и Пресвятой Богородице. Женщины просят у них подарить ребенка и восстановить семейную гармонию. Представительницам прекрасного пола в православный праздник следует отдыхать от всех дел. На Руси верили, что в этот день исполняются женские желания. Кроме того, считается, что погода сегодня и в Новый год совпадает.