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Общество
Кижи. Фото: Sergey Smirnov/Global Look Press/www.globallookpress.com Валаам. Фото: Anton Kavashkin/Russian Look/www.globallookpress.com Троице-Сергиева лавра. Фото: Agniphoto/www.globallookpress.com
Дивеево. Фото: Serguei Fomine/Russian Look/www.globallookpress.com Покровский монастырь. Фото: Alexei Gyngazov/Global Look Press/www.globallookpress.com Оптина Пустынь. Фото: Konstantin Kokoshkin/Russian Look/www.globallookpress.com Псково-Печерский монастырь. Фото: Victor Lisitsyn/Global Look Press/www.globallookpress.com

Православные святыни России: 7 популярных мест

"Бог, сотворивший мир и все, что в нем, Он, будучи Господом неба и земли, не в рукотворенных храмах живет и не требует служения рук человеческих", – говорится в книге Нового Завета "Деяния Святых Апостолов". Однако количество учреждений РПЦ растет не по дням, а по часам. Как же православным найти поистине святое и благодатное место?
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Ответ лежит на поверхности. Неважно, где вы находитесь. Главное — что у вас внутри. Если живете смиренно, то есть с миром в сердце, в любом месте почувствуете святость и благодать. Ну а православным любителям паломнического туризма, "Дни.ру" представляют 7 популярных локаций для посещения.

Кижи

Кижи. Фото: Sergey Smirnov/Global Look Press/www.globallookpress.com

Музей-заповедник под открытым небом "Кижи" — это объект Всемирного наследия ЮНЕСКО. Он находится на острове в Карелии, а добираться до него комфортнее по Онежскому озеру в теплое время года. Из Петрозаводска регулярно ходят судна на подводных крыльях, обратный путь аналогичен. По прибытии вам гарантирован вид как на знаменитой заставке Windows XP с зеленой травой и голубым небом, а также экскурс в историю религиозного быта 18 века. Если вы еще не видели объект деревянного зодчества с 22 куполами церкви без единого гвоздя, добро пожаловать! Не забудьте заказать экскурсионную программу, посетить православную службу, послушать колокольный звон и сделать шикарные фото.

Валаам

Валаам. Фото: Anton Kavashkin/Russian Look/www.globallookpress.com

Если решите посетить Кижи, то плыть на Валаам сам Бог велел! Однако без пересадок из того же Петрозаводска добраться не выйдет. Летом сесть на "метеор" или теплоход можно в городе Сортавала или в Приозерске. Туры с проживанием на территории Валаамского монастыря есть и зимой, так что все в ваших руках. Что касается однодневного визита — вы однозначно побываете в одном из самых намоленных и впечатляющих мест России. Если повезет, послушаете концерт легендарного хора и утолите голод в трапезной монастыря. А еще возле обители есть лес, рядом живут православные благочестивые люди, а местные гиды заворожат вас так, что забудете смотреть часы.

Троице-Сергиева Лавра

Троице-Сергиева лавра. Фото: Agniphoto/www.globallookpress.com

Москвичам в эту святую обитель добираться проще всего. От Ярославского вокзала ходит электричка, также есть варианты проезда автобусом, а на личном авто проехать придется всего 70 км. Для тех православных, кто не ищет легких путей, из столицы есть пешая тропа в 120 км, но это уже на любителя. В лавре можно посетить богослужения, подняться на колокольню, заказать экскурсии на любой вкус. Отдельная роскошь — мастер-классы для детей и взрослых, ведь при лавре есть несколько мастерских. А еще посетителям доступны источники и лавка монастырских продуктов.

Дивеево

Дивеево. Фото: Serguei Fomine/Russian Look/www.globallookpress.com

Свято-Троицкий Серафимо-Дивеевский женский монастырь считается Четвертым Уделом Пресвятой Богородицы на земле. Якобы это место она взяла под свое покровительство. Паломники посещают это место, чтобы приложиться к мощам преподобного Серафима Саровского. Село Дивеево расположено в Нижегородской области. Если нет возможности добраться на личном транспорте, то проще всего ехать на поезде до Арзамаса или Нижнего Новгорода, а далее на автобусе. Если самостоятельный путь кажется сложным, местные турагентства набирают православные группы для визита в обитель.

Покровский женский монастырь

Покровский монастырь. Фото: Alexei Gyngazov/Global Look Press/www.globallookpress.com

Он расположен в Москве на Таганской улице в районе Абельмановской заставы. В отличие от нашумевшего Храма Христа Спасителя и собора на Красной площади, в этот монастырь православные едут за чудесами. Главная святыня – честные мощи блаженной Матроны Московской. До Покровского монастыря легко добраться на авто, а на метро так вообще без пробок — выход в пяти минутах ходьбы.

Оптина Пустынь

Оптина Пустынь. Фото: Konstantin Kokoshkin/Russian Look/www.globallookpress.com

Оптинский монастырь расположен в Калужской области, ориентир — город Козельск, хотя и от него придется ехать либо на авто, либо на маршрутном такси. Православные посещают Оптину Пустынь ради храмов на лоне природы, ради мощей преподобного Амвросия и преподобного Нестора Оптинского. На территории есть источники, где можно набрать воды.

Псково-Печерский монастырь

Псково-Печерский монастырь. Фото: Victor Lisitsyn/Global Look Press/www.globallookpress.com

Один из самых выдающихся мужских монастырей России, а также один из самых старых. Он был основан еще в 15 веке, и с тех пор ни разу не закрывался. Псково-Печерский монастырь — это как минимум архитектурный шедевр. Ландшафт, местоположение, атмосфера — здесь поражает все. Обитель образована на месте пещерного скита, поэтому паломников и туристов приглашают в "Богом зданные пещеры". Чтобы попасть в православную обитель, направляйтесь в город Печоры Псковской области, это практически на границе с Эстонией.
Троице-Сергиева Лавра. Фото: Serguei Fomine/Global Look Press/www.globallookpress.com
Автор: 6 января 2023, 22:04 Источник: Дни.ру ✓ Надежный источник

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