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20 октября
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Общество
Икона Богородицы "Избавительница от бед": традиции 21 октября 2022 года

Икона Богородицы "Избавительница от бед": традиции 21 октября 2022 года

Ташлинская икона Богородицы "Избавительница от бед" имеет уникальную историю явления.
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ИСТОРИЯ

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Православные праздники

Сюжеты Православные праздники

Икона Пресвятой Богородицы явилась жителям села Ташлы Самарской области в 1917 году. По легенде, глубоко верующей девушке Екатерине постоянно снился сон о местонахождении иконы. Однажды она пошла за своими видениями и наткнулась на овраг. Перед сельчанкой явились ангелы, опустившие икону на дно оврага. От увиденного девушка упала в обморок.

Позже местные жители, поверив ее рассказу, устроили раскопки и нашли икону Божьей Матери "Избавительница от бед", которая была перенесена в храм крестным ходом. Обратившиеся к ней сельчане получали избавление от болезней.

На месте раскопок образовался родник, а позже была построена часовня. Впрочем, в годы советского атеизма все сооружения были уничтожены, но восстановлены вновь уже в современной России, а икона до сих пор притягивает жителей со всей страны.

ЧТО НЕЛЬЗЯ ДЕЛАТЬ 21 ОКТЯБРЯ 2022 ГОДА

В день иконы Богородицы "Избавительница от бед" запрещено сквернословить и сплетничать. Наши предки знали, что дурные мысли могут возыметь обратный эффект. Кроме того, в православный праздник не следует заниматься финансовыми вопросами. Лучше всего посвятить день семейным заботам, окружить близких теплом и постараться не ссориться.

ПРИМЕТЫ И ТРАДИЦИИ

В день иконы принято ходить в церковь и просить у Пресвятой Богородицы помощи. Следует молиться об излечение от недугов. Традиционно 21 октября наши предки приглашали гостей. Обязательно следует заняться уборкой дома, чтобы вынести зло за порог. На стол можно подать овощи. У православных были приметы на праздничный день. Считалось, что "Избавительница от бед" должна послать дождь в память о роднике, попавшие под стихию получали благословение.

КАК СЭКОНОМИТЬ НА КОММУНАЛКЕ

Фото: Elena Mayorova / Global Look Press / www.globallookpress.com
Автор: 21 октября 2022, 00:01 Источник: Дни.ру ✓ Надежный источник
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