Сергей Зимний: что нельзя делать 20 октября

Народный календарь гласит: 20 октября отмечается праздник, который носит название Сергей Зимний.



История

Православная церковь в этот день чтит память преподобных Сергиев – Печерского и Нуромского, и мучеников – Сергия и Вакха. Жили и трудились святые в разные отрезки времени, однако в день памяти об их заслугах наши предки определяли погоду, которая будет сопровождать грядущую зиму.

Традиции

Этот день, как правило, отводился на подготовку к наступлению холодов. Народ приступал к заготовке саней, а также проводил ревизию запасов продуктов, чтобы не голодать в морозное время. Считалось, что первым 20 октября должен поесть домашний скот, а уже потом к завтраку приступали хозяева. Топку печи доверяли самому юному члену семьи: народ верил, что тогда тепло в доме сохранится на всю зиму.

Народные приметы

В этот день стоит обращать внимание на деревья, а точнее, на количество листвы на ветвях. Если она есть, а снег при этом отсутствует, значит наступление зимы стоит ждать в конце ноября. Дуб и береза с обилием листвы сулили холодные месяцы впереди.

Если же 20 октября земля покроется снегом, значит зима настанет рано. А солнце и отсутствие холода в этот день предсказывают хорошую погоду в ближайшие недели. Густой туман, наоборот, сулит наступление пасмурных дней, а бледная луна – мороз и снег.

Что нельзя делать 20 октября?