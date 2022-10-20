Сергей Зимний: что нельзя делать 20 октября

История
Православная церковь в этот день чтит память преподобных Сергиев – Печерского и Нуромского, и мучеников – Сергия и Вакха. Жили и трудились святые в разные отрезки времени, однако в день памяти об их заслугах наши предки определяли погоду, которая будет сопровождать грядущую зиму.
Традиции
Этот день, как правило, отводился на подготовку к наступлению холодов. Народ приступал к заготовке саней, а также проводил ревизию запасов продуктов, чтобы не голодать в морозное время. Считалось, что первым 20 октября должен поесть домашний скот, а уже потом к завтраку приступали хозяева. Топку печи доверяли самому юному члену семьи: народ верил, что тогда тепло в доме сохранится на всю зиму.
Народные приметы
В этот день стоит обращать внимание на деревья, а точнее, на количество листвы на ветвях. Если она есть, а снег при этом отсутствует, значит наступление зимы стоит ждать в конце ноября. Дуб и береза с обилием листвы сулили холодные месяцы впереди.
Если же 20 октября земля покроется снегом, значит зима настанет рано. А солнце и отсутствие холода в этот день предсказывают хорошую погоду в ближайшие недели. Густой туман, наоборот, сулит наступление пасмурных дней, а бледная луна – мороз и снег.
Что нельзя делать 20 октября?
- В этот день стоит отказаться от приготовления изделий из теста, иначе финансовых трудностей в будущем не избежать;
- Нельзя принимать подарки от незнакомцев, в противном случае можно притянуть в свою жизнь их беды;
- Жаловаться на свою жизнь в этот день категорически запрещено: есть риск, что все проблемы только усугубятся;
- Ни в коем случае не надевайте чужие вещи, иначе проблемы их владельцев ворвутся в вашу жизнь
- Избегайте ссор с близкими – они могут привести к длительному конфликту или вообще к расколу.