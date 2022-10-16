День Дениса Позимнего: что нельзя делать 16 октября

История
16 октября православные чтят благие дела и мученический подвиг святого Дионисия Ареопагита, жившего в I веке нашей эры на территории Афин. В юности он отправился в египетский Гелиополь, где изучал астрономию.
По возращении на родину он услышал проповедь апостола Павла, и приняв решение обратиться в христианскую веру, стал его сподвижником. В 57-м году Дионисий присутствовал при погребении Пресвятой Богородицы.
Приметы и традиции
- Если облака плывут низко, будет непогода;
- Вороны купаются в дождевых лужах – к беде;
- Если пошел снег, зима будет холодной;
- Если кроты несут в свои норы много сена, зимой ждите сильные холода.
Что нельзя делать 16 октября 2022 года
Нельзя совершать важные и крупные покупки. Наши предки верили, что они не принесут пользы и радости.
Следует забыть о физическом труде. Ремонт, уборку, дела на участке лучше перенести на другой день. 16 октября любая работа обернется большими неприятностями.
Чтобы укрепить отношения с любимым человеком, на Дениса Позимнего нельзя произносить в личных разговорах слово "нет".
16 октября не стоит употреблять спиртные напитки и притрагиваться к табаку. Это может навредить организиму.