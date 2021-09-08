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Общество
Проезд по МЦК будет бесплатным в День города

Проезд по МЦК будет бесплатным в День города

Прошло пять лет с момента запуска Московского центрального кольца (МЦК).

Продолжение: Собянин высказался о введении новых ограничений в Москве из-за коронавируса
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В субботу, 11 сентября, в Москве отметят День города. Празднование будет скромным – массовые мероприятия и большие концерты не состоятся, поскольку в городе все еще действуют ограничения в связи с распространением коронавирусной инфекции. Однако будет праздничный фейерверк.

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 Сергей Семенович Собянин

Сергей Семенович Собянин мэр Москвы

Кстати, 11 сентября в столице проезд по Московскому центральному кольцу будет бесплатным для всех пассажиров. Об этом рассказал мэр города Сергей Собянин. "Так вместе с РЖД мы решили отметить пятилетие МЦК", – написал градоначальник в своем твиттер-аккаунте.

Московское центральное кольцо было открыто в 2016 году. С тех пор значительно улучшилась транспортная ситуация во многих столичных районах. Рядом со станциями МЦК появляются новые жилые комплексы, а также бизнес-центры. Чтобы поездки были еще комфортными, строятся новые вестибюли, сокращаются интервалы движения поездов.

Напомним, с недавних пор по МЦК курсирует двухэтажный поезд, но пока – в тестовом режиме. Нужен ли он, должны были решить жители Москвы. Шестивагонный поезд ЭШ2 – единственный в России двухэтажный электропоезд, отличающийся большой вместимостью.

Ранее сообщалось, что Сергей Собянин сделал пересадки с одного наземного маршрута на другой бесплатными. Спустя несколько дней мэр Москвы подвел первые итоги нововведения. Градоначальник заметил, что всего за несколько дней число регистраций карты "Тройка" выросло на 100 тысяч.

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Фото: Андрей Никеричев / АГН Москва
Автор: 8 сентября 2021, 14:20 Источник: Официальный сайт Мэра Москвы ✓ Надежный источник

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