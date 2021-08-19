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Общество
Собянин представил основные проекты благоустройства северо-запада Москвы

Собянин представил основные проекты благоустройства северо-запада Москвы

В скором времени городская среда в шести районах СЗАО станет еще более комфортной и уютной.
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Московские власти прикладывает значительные усилия, чтобы обеспечить жителей и гостей столицы комфортной и качественной городской средой. Благоустройство активно проводится во всех районах столичного региона. Мэр Москвы Сергей Собянин представил в личном блоге основные проекты развития шести районах СЗАО. В скором времени там появятся новые зоны для отдыха и прогулок.

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Специалисты приводят в порядок бульварные зоны, связывающие 4, 5, 6 и 7 микрорайоны Митино. Вдоль тропинок высаживают газоны с цветниками и деревьями. Также там установят 500 новых светильников. В районе обустроят экотропу, а велодорожку продлят до парка "Митино". Будут обновлены 28 детских и спортивных площадок, а также зоны для панна-футбола и настольных игр. Для повышения доступности станций МЦД-2 "Волоколамская" и "Пенягино" проложены новые дорожки.

Продолжается благоустройство скверов в районе Строгино. Территории от ул. Маршала Катукова, д. 6, к. 2 до Строгинского бульвара, д. 5 и от Строгинского бульвара, д. 4 до ул. Таллинской, д. 7 являются не только местами отдыха, но и основными путями к метро и новому культурному центру "Строгино". На площади 4 га появятся новые газоны и малые архитектурные формы. Спортивные зоны порадуют любителей активного отдыха. Для малышей откроют современные детские площадки. Также здесь будут обустроены велодорожки.

Фото: mos.ru

В районе Северное Тушино уже обустроили прогулочную зону бульвара на Туристской улице. Она связывает жителей 3 и 5 микрорайонов со станцией метро "Сходненская". Здесь появилась детская музыкальная площадка. Территорию украсили многочисленные деревья и кустарники различных пород.

В Хорошево-Мневниках приводят в порядок сквер по ул. Берзарина и пешеходную зону между дворовыми территориями. Здесь обустроят маршруты до метро, детские площадки, скейт-парк и зону для выгула животных. Появится парковка на 150 машин. Украшением сквера станет новый фонтан.

Власти намерены благоустроить парк около театра "Гжель" в районе Покровское-Стрешнево. Многие поколения москвичей любят отдыхать в этом старом сквере. Здесь обновят зеленые насаждения, высадят живую изгородь. Для детей обустроят игровую площадку, для ребят постарше – зону воркаута. На площади перед входом в театр уже установлены качели.

Фото: mos.ru

Еще два проекта благоустройства реализуются в Щукино. Специалисты обновляют парк в районе улиц Маршала Бирюзова и Расплетина. Лесной массив должен соответствовать экологическим требованиям. Здесь прокладывают дорожки из песка и гравия. Кроме того, будет приведен в порядок сквер у кинотеатра "Юность". Планировку территории вокруг памятника танку Т-34 необходимо привести в соответствие с реальными маршрутами жителей. Рядом с памятным знаком в честь Маршала Рыбалко уже установили амфитеатр. В итоге будет создана единая пешеходная зона, связывающая станцию МЦК "Панфиловская" со станцией метро "Октябрьское Поле".

Отметим, что в этом году по программе "Мой район" также стартовал пилотный проект создания выгульных площадок нового типа. До конца года в четырех районах Москвы появится четыре экспериментальных площадки для выгула и дрессировки собак. Они спроектированы при участии кинологов, архитекторов и владельцев животных.

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Фото: Pravda Komsomolskaya / Russian Look / www.globallookpress.com
Автор: 19 августа 2021, 11:33 Источник: Сайт Сергея Собянина ✓ Надежный источник

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