Собянин представил основные проекты по развитию четырех районов СЗАО

Власти Москвы проведут благоустройство в районах Строгино, Митино, Южное Тушино и Покровское-Стрешнево.



В четырех районах СЗАО проживает более полумиллиона москвичей. Глава города Сергей Собянин представил основные проекты по улучшению транспортной доступности, строительству новых домов для участников программы реновации, модернизации поликлиник и благоустройству парков в районах Строгино, Митино, Южное Тушино и Покровское-Стрешнево.

Конечно, Северо-Запад столицы уже обеспечен подземным и новым наземным метро. Меж тем, действующие линии сегодня перегружены, поэтому власти приняли решение строить новую ветку, Рублево-Архангельскую. Она будет иметь восемь станций и пройдет от Сити до "Липовой Рощи" за МКАДом. В перспективе линию могут продлить. Особенно она актуальна для жителей Строгино и Митино.

В СЗАО необходимо привести в порядок некоторые дороги и развязки. Собянин отметил, что сегодня из семи этапов реконструкции Волоколамского шоссе шесть уже завершены. Осталось только построить новый мост через Сходню, после чего на автомагистрали проведут комплексное благоустройство.

В рамках программы реновации столичные власти планируют полностью переселить 2,4 тысячи жителей 14 домов поселка Новобратцевский в Митино. Еще 18,3 тысяч жителей 111 домов в Южном Тушино ждут новых квартир, ключи от которых начнут выдавать уже в следующем году. В Покровском-Стрешнево в программу реновации включено 48 домов. Начало переселения запланировано на 2024 году, подчеркнул мэр.

Власти уже благоустроили наиболее крупные парки северо-запада. На очереди – огромный зеленый массив парка "Покровское-Стрешнево". Специалисты сохранят местную экосистему с вековыми соснами. На территории установят детские и спортивные площадки, а также оборудуют места отдыха. Проект обсудят с местными жителями.

Новая поликлиника появится на улице Твардовского в Строгино. В семиэтажном корпусе будут вести прием как врачи общей практики, так и узкие специалисты. Медцентр сможет принять первых пациентов в 2023 году. Кроме того, реконструкция по новому московскому стандарту пройдет еще в семи действующих поликлиниках.

Модернизация столичной инфекционной службы началась еще до пандемии коронавируса. Старые корпуса ИКБ № 1 на Волоколамском шоссе пришлось снести. Там будет абсолютно новая больница с современным оборудованием. Отныне размещать пациентов будут в изолированных палатах со специальной системой вентиляции – от общих столовых и душевых тоже откажутся.

Очень важно, что в ИКБ № 1 будет собственная клиническая лаборатория четвертого уровня биобезопасности (BSL-4) для работы с наиболее опасными биоматериалами. Собянин подчеркнул, что аналогичный подход реализован также в части исследований и операций. Кроме того, в больнице откроют акушерский стационар для женщин с инфекционными заболеваниями. Строительство планируется завершить в 2022 году.

В следующем году откроется флагманский центр "Мои документы" в ТРЦ у станции метро "Сходненская", а на Таллинской улице в Строгино построят новую ярмарку. Отметим, что столичные власти планируют дополнительно создать около 72 тысяч рабочих мест для москвичей.

"В Строгино, Митино, Южном Тушино и Покровском-Стрешнево имеется порядка 130 тысяч рабочих мест. Маловато для 500-тысячного населения, из которого примерно половину составляют взрослые трудоспособные люди", – подчеркнул Собянин.

