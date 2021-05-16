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Слуцкая после бойни в Казани заговорила об ужасном случае с сыном: Насилие, кровь и убийства

Слуцкая после бойни в Казани заговорила об ужасном случае с сыном: Насилие, кровь и убийства

Фигуристка высказалась о стрельбе в Казани. Она считает, что родители должны больше внимания уделять своим детям.
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Ирина Слуцкая – не только знаменитая спортсменка, но и многодетная мать. Звезда льда призвала взрослых сделать выводы из страшной трагедии в казанской школе.

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Фигуристка винит в произошедшем недосмотр родителей убийцы – Ильназа Галявиева и компьютерные игры. Она убеждена, что многие современные дети, сидя сутками напролет в гаджетах, поглощают массу негатива.

Видя компьютерные игры, Ирина Слуцкая ужасается. Она рассказала, что однажды сын Артем попросил ее закачать для него известную игру. Изучив ее, спортсменке стало страшно. "Пропаганда насилия, крови, уничтожения женщин, детей, убийства", – заявила она. Играть в подобные жуткие игры фигуристка наследнику запретила.

Звездная мама уверена, что есть много игр, где ребенок может развиваться. Так, ее сын увлекся авиационными симуляторами. Слуцкая предположила, что рядом с озлобленным и замкнутым казанским убийцей не было взрослых, которые бы сменили фокус его внимания и направили в нужное русло.

Звезда льда добавила, что вовсе не оправдывает ужасный поступок Ильназа Галявиева. Фигуристка заявила, что для нее он не человек, а зверь.

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Ирина Слуцкая. Фото: Anatoly Lomokhov/globallookpress.com
Автор: 16 мая 2021, 08:39 Источник: "Летидор" ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

Дым и бегущие дети: жуткие кадры стрельбы в школе в Казани

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