"Претензий к нему не было": директор школы в Казани об устроившем стрельбу

Директор казанской гимназии №175 Амина Валеева рассказала о личности и характере выпускника Ильназа Галявиева, который устроил стрельбу в её школе 11 мая. По её словам, он не выделялся среди других детей.
Валеева заверила, что Галявиев был обычным, уравновешенным учеником. Учителя и педагоги отзывались о нём как о спокойном юноше, который неплохо учился.
"Претензий к нему не было", – заключила директор.
Напомним, что во вторник 19-летний Ильназ Галявиев устроил стрельбу в гимназии №175 в Казани. В результате погибли девять и пострадали более 20 человек, сообщает Ura.ru.
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