Российские школьники выразили соболезнования семьям жертв трагедии в Казани

Вся страна находится в состоянии потрясения после массового убийства в казанской школе.

Утром 11 мая в гимназии № 175 произошло страшное: 19-летний парень, который ранее учился в этом учреждении, открыл стрельбу. Погибли девять человек, пострадали – свыше 30. Чтобы спастись, дети выпрыгивали из окон.

После произошедшего возле школы появился стихийный мемориал. Люди несли цветы и мягкие игрушки. Власти Татарстана объявили 12 мая днем траура.

Жители других регионов страны разделяют горе. Например, соболезнования выразили тысячи школьников и педагогов со всей России. В официальной группе конкурса "Большая перемена" в "ВКонтакте" появились видео, которые сняли учащиеся и работники общеобразовательных учреждений.

"Мы скорбим вместе с вами. Сил вам и терпения", "Как жаль, что ничего не изменить. Как жаль, что до конца не осознать", "Вы очень сильные. Вы справитесь", "Казань, мы с вами", – обратились к пострадавшим и к семьям погибших дети.

"Мы гордимся нашей коллегой, которая не растерялась и ценой своей жизни спасла жизни детей", "Мы разделяем с вами боль утраты", "Стойкости и мужества вам", "Очень обидно, очень досадно", – высказались педагоги-наставники "Большой перемены".

Напомним, ранее Руководитель пресс-службы президента Татарстана Лилия Галимова рассказала о самочувствии пострадавших при стрельбе в гимназии. Она заявила, что их состояние не изменилось.