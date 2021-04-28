Елизавета II ответила на письмо юной россиянки

Школьница Эмира Мубаракова из Нижнекамска исполнила свою мечту.

Четыре месяца назад девочка поинтересовалась у королевы Великобритании ее жизнью. Она спросила Ее Величество, как та все успевает и при этом живет полной и насыщенной жизнью.

Также Эмира поведала о своей учебе и успехах в изучении английского языка. Недавно россиянка получила долгожданный ответ. Елизавета II поблагодарила девочку за внимание и высказала добрые пожелания. В Сети посчитали, что письмо Мубараковой составили сотрудники Букингемского дворца.

Напомним, 21 апреля Елизавета II справила юбилей – 95 лет. Она находится у престола Великобритании 68 лет и является самым долгоправящим монархом в истории британской короны.

Как писали "Дни.ру", 9 апреля в возрасте 99 лет скончался муж Елизаветы II – принц Филипп. Его похороны прошли в часовне Святого Георгия в Виндзоре. На церемонии были лишь самые близкие члены семьи. Чета прожила в браке 73 года. У монаршей четы четверо детей – наследник престола принц Уэльский Чарльз, принцесса Анна, герцог Йоркский Эндрю и граф Уэссекский Эдвард, а также восемь внуков и десять правнуков.

