"Последние дни...": королева Елизавета II выступила с речью в свое 95-летие

Елизавета II отмечает свое 95-летие во время траура по почившему супругу принцу Филиппу.

22 апреля королева Елизавета II празднует почтенный юбилей без герцога Эдинбургского. День рождения королевы по традиции является праздником для всей Великобритании, и в этом году он впервые проходит без принца Филиппа, который умер, не дожив до своего столетия двух месяцев. Пара прожила в браке 73 года. У них четверо детей – наследник престола принц Уэльский Чарльз, принцесса Анна, герцог Йоркский Эндрю и граф Уэссекский Эдвард, а также восемь внуков и десять правнуков.

Впервые за много лет королева не устраивает в свой юбилей никаких торжеств. Однако ее аккаунт в соцсетях разрывается от поздравлений и слов поддержки от преданных подданных и фанатов королевской семьи.

Впервые после похорон принца Филиппа королева Елизавета решила прервать молчание и выступила с речью. Она ответила на сообщения поклонников в своем аккаунте и написала, что слова поддержки очень помогают ей и всей королевской семье "в период скорби" и "последние дни..."

Елизавета II добавила, что была "глубоко тронута" такой добротой поклонников семьи. Она уверена, что причина такого широкого отклика народа кроется в "невероятном влиянии герцога Эдинбургского на жизнь людей".

Напомним, похороны принца Филиппа прошли в субботу в часовне Святого Георгия в Виндзоре. На церемонии были лишь самые близкие члены семьи.