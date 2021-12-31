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Общество
Собянин поздравил москвичей с Новым годом

Собянин поздравил москвичей с Новым годом

Мэр Москвы Сергей Собянин выступил с новогодним обращением к жителям столицы. Он поблагодарил горожан за их трудолюбие, терпение и таланты.

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Уходящий год был наполнен работой, тревогами и повседневной суетой, отметил мэр. "Но в этот вечер, наверное, каждый из нас может вспомнить светлые моменты своей жизни", – сказал градоначальник.

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Сергей Семенович Собянин мэр Москвы

Собянин поблагодарил москвичей за их трудолюбие, таланты и терпение, ветеранов, которые отдали десятилетия своей жизни развитию столицы.
Отдельно мэр выразил слова благодарности врачам и медсестрам, которые находятся на передовой борьбы с коронавирусной инфекцией.

Несмотря на все сложности, Москва продолжает развиваться, подчеркнул градоначальник. Он напомнил о строительстве нового жилья, станций метро, дорог, школ, детских садов, поликлиник, реставрации памятников архитектуры, благоустройстве дворов и парков.

"Дорогие москвичи, в этот праздничный вечер позвольте поднять бокал за ваше здоровье и пожелать вам и вашим близким благополучия и доброго настроения. С наступающим новым, 2022 годом! С праздником, друзья!" – заключил мэр.

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Фото: Ютуб
Автор: 31 декабря 2021, 22:41 Источник: Блог Сергея Собянина ✓ Надежный источник

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