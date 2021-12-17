В Новогоднюю ночь проезд в московском транспорте сделают бесплатным

В Новогоднюю ночь проезд в московском транспорте станет бесплатным. По словам Сергея Собянина, проехать на метро, МЦК и наземном транспорте можно будет бесплатно с 20 часов 31 декабря до 6 часов 1 января.
Также в честь праздников в Москве светодиодными гирляндами будут украшены 50 электробусов и 20 трамваев. Помимо этого, нарядят 11 вагонов МЦД, 1460 автобусов, четыре паркона ЦОДД и около 2 тысяч автомобилей такси. В метро пассажиров будут перевозить три новогодних состава разных поколений – "Москва-2020", "Ёж" и "Русич", а также 60 поездов с украшенными головными вагонами.
"Надо сделать подарок москвичам", – цитирует Собянина "Радио 1".