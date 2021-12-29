Москвичей и гостей столицы ждет насыщенная новогодняя программа

Концерты, выставки, спектакли, конкурсы – эти и многие другие увлекательные мероприятия ждут москвичей и гостей столицы в новогодние праздники. Развлечения на любой вкус для детей и взрослых можно будет найти во всех городских округах.

Праздник к нам приходит

Новогодней ночью небо над столицей озарят тысячи ярких огней. Посмотреть на красочное шоу можно будет из любой точки Москвы. Ровно в час ночи фейерверки запустят с площадок в парках "Измайлово", "Сокольники", из Перовского парка, городка имени Баумана, с Ходынского поля, Парка Победы и других мест.

Жителям Новой Москвы и Зеленограда не придется ехать в другие районы, чтобы насладиться ярким представлением. Для запуска фейерверков подготовлены площадки на Озерной аллее, д. 4 стр.2, в городе Московский у одноименного спортивного центра, в Троицке на Физической улице у пожарной части. Запускать фейерверки будут в одно время по всей Москве – ровно в час ночи.

К праздникам в столице подготовили большое количество искусственных катков. Самые большие из них традиционно расположены в Парке Горького, на ВДНХ и парке "Сокольники". Покататься можно в любое время с 10 утра до 23 часов вечера.

Путешествие в сказку

Множество новогодних мероприятий подготовили районные дома культуры, концертные залы, театры и библиотеки. Так, до девятого января посетители выставочного зала "Тушино" смогут насладиться красотой зимних пейзажей, изображенных на картинах московских художников. Культурный центр "Зодчие" на улице Боженко представит интерактивное представление "Новогодние проделки Злючки-Колючки", а Московский театр иллюзии (Вешняковская улица) покажет "Сказку о белом тигре".

Жители Юго-Восточного административного округа посмотрят моноспектакль "Щелкунчик...Начало". Сеансы состоятся в библиотеках №134 и 129. Музей-усадьба "Кусково" продолжит ставший традиционным цикл выставок "Авторские елки". Взору посетителей предстанет удивительная новогодняя ель и уникальные игрушки в египетском стиле.

Для маленьких москвичей культурный центр "Митино" подготовил интерактивную развлекательную программу "В снежном царстве, морозном государстве". Галерея "Загорье" представит кукольный спектакль "Гном Гномыч и Изюмка", а в КЦ "Акулово" в Рождество пройдет фольклорный праздник для всей семьи.

Музеи тоже не останутся в стороне. Дарвиновский приглашает узнать много интересных и неожиданных фактов о шишках и даже научиться готовить с ними блюда. А посетители музея-заповедника "Коломенское" смогут познакомиться со старинными традициями празднования Нового года.

Новый год в Новой Москве

Насыщенная праздничная программа ждет и жителей Новой Москвы. Дом культуры "Кленово" проведет выставку анимационных репродукций по мотивам сказок Александра Пушкина. Также организаторы подготовили конкурс скульптур "Снежный ART-бум". Участники смогут проявить свою фантазию и творческие навыки и слепить из снега разнообразные фигуры.

В доме культуры "Юбилейный" (поселение Роговское) состоится спектакль "На неведомых дорожках". Театральный коллектив "Откровение" расскажет историю девочки Даши, которая отправляется в удивительный мир и знакомится с героями сказок Александра Пушкина.

Погрузиться в атмосферу сказки смогут и посетители концертного центра "Зеленоград". Ежедневно до пятого января там будет идти представление "Сказочная гостиная Деда Мороза". А в зеленоградском выставочном центре шестого января состоится семейный квест "SMS из прошлого", участники которого узнают о развитии методов передачи информации.

Подробнее о новогодних событиях можно узнать на портале mos.ru и сайтах городских префектур. Интересные мероприятия для себя сможет найти каждый.