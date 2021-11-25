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Не смог прижиться в Париже с матерью, угодил в громкий скандал: как живет 17-летний сын Пескова

Не смог прижиться в Париже с матерью, угодил в громкий скандал: как живет 17-летний сын Пескова

Помимо Елизаветы Песковой, которая нередко привлекает внимание российских СМИ, у пресс-секретаря президента есть четверо других детей. Один из них, 17-летний Мика Песков, на днях спровоцировал громкий скандал, опубликовав в "Инстаграм" одно неаккуратное высказывание
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Мика Песков появился на свет 1 апреля 2004 года в браке пресс-секретаря президента РФ со второй супругой Екатериной Солоцинской – дочерью дипломата Владимира Солоцинского. Как рассказывала бывшая жена Дмитрия Пескова в своем инстаграм-аккаунте, всю беременность она мечтала назвать сына Дени, однако дать мальчику это имя помешал супруг и старшая дочь. Родственники заявили, что ребенка будут звать Миша, а Екатерина, взяв пример с семьи Романовых, стала называть сына Мика. А имя Дени позже досталось младшему наследнику супругов.

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Дмитрий Сергеевич Песков пресс-секретарь президента России

Когда Мике было 10 лет, его родители развелись – мальчик уехал во Францию вместе с матерью. Однако в Париже Песков-младший прожил всего девять месяцев. Юноша, у которого в Москве остались все друзья, просто не смог прижиться в чужой стране и начал бунтовать. Солоцинская приняла решение отправить наследника обратно на родину к отцу. Несмотря на то, что мама и младший брат Мики Дени живут во Франции много лет, парень не любит эту страну до сих пор.

В этом году Мика закончил школу и поступил в МГИМО на международно-правовой факультет. Каждый учебный год по этой программе стоит 557 тысяч рублей. Как рассказывала старшая сестра Мики Елизавета, которая окончила то же учебное заведение, молодой человек сразу нашел в университете новых друзей. А сейчас, по ее словам, регулярно посещает занятия и с удовольствием учится.

Если 23-летнюю Елизавету, старшую дочь Дмитрия Пескова, давно знают многие россияне, то 17-летний Мика привлек внимание общественности всего несколько дней назад. После аварии, в которой 20 ноября погиб блогер Саид Губденский, наследник пресс-секретаря президента опубликовал у себя в "Сторис" неосторожное высказывание и нарвался на шквал критики.

В тексте, который появился на странице в "Инстаграм" Мики после смертельного ДТП от первого лица говорится о том, что он якобы постоянно нарушает обещания не гонять на автомобиле, данные самому себе. Общественность возмутили слова 17-летнего парня. Однако позже Дмитрий Песков заявил РИА Новости, что его сын просто вставил в "Сторис" высказывание другого человека. По словам пресс-секретаря президента, Мика не еще ездит на автомобиле. Кроме того, за младшего брака заступилась сестра Елизавета Пескова.

Позже молодой человек ответил всем критикующим в своем "Инстаграм". Парень заявил, что опубликовал не свой текст, а скриншот из "Сторис" знакомого, у которого есть водительские права. На вопросы о том, почему имени автора не было видно на снимке экрана, у наследника пресс-секретаря президента тоже нашелся ответ. Мика обозвал народ "экспертами" и объяснил, что поставил "Сторис" на паузу и никнейм пропал.

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Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
25 ноября 2021, 01:59 Источник: Anews.com ✓ Надежный источник
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