"Что вы делаете с ребенком?": Навка напугала россиян видом дочери

Татьяна Навка всерьез обеспокоила поклонников снимком с семилетней наследницей Надей. Некоторые пользователи Сети подумали, что девочка травмирована.

Спортсменка поделилась в своем микроблоге кадром с дочерью, на котором та лежит с увлажняющей тканевой маской на лице, напоминающей бинты. Фолловеры с первого взгляда испугались за малышку и набросились на фигуристку.

"Что вы делаете с ребенком?", – возмутился один из подписчиков. Другие отметили, что выглядит маска на лице дочери Татьяны Навки жутко. Третьи поинтересовались у чемпионки, зачем вообще выкладывать такие фото.

На снимок звезда наложила голос Нади, которая за кадром заявила, что с помощью маски хочет стать красивее. Татьяна Навка отметила, что у их семьи все в порядке с чувством юмора. Также она добавила, что их с Дмитрием Песковым дочь растет настоящей женщиной.

Тем же, кто принялся возмущаться видом девочки, фигуристка заявила, что "во время данной записи ни один ребенок" не пострадал.

Напомним, у Татьяны Навки помимо Нади есть и старшая дочь, 21-летняя Александра. Она появилась на свет в браке с Александром Жулиным. У ее нынешнего мужа Дмитрия Пескова тоже есть дочь от первой жены – 23-летняя Елизавета. Ранее знаменитость опубликовала милое фото Нади, которое растрогало россиян.

