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Общество
День Матроны Московской: традиции и приметы 22 ноября

День Матроны Московской: традиции и приметы 22 ноября

22 ноября 2021 года верующие вспоминают святую великомученицу Матрону Московскую (Цареградскую). Считается, что в этот церковный праздник приходит настоящая зима, поэтому в народе Матрону называют еще Зимней и Студеной.
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Чтобы понять, какой сегодня праздник, нужно обратиться к истории. Будущая святая Матрона жила в пятом веке в Константинополе. Во взрослом возрасте она ощутила огромное желание служить Богу. Женщина оставила супруга и сына и, переодевшись в мужскую одежду, ушла в мужской монастырь, где пробыла несколько лет.

Когда обман Матроны был раскрыт, ее отправили в женский монастырь, где святая стала игуменьей. Она была бескорыстной и много помогала бедным и больным. Именно тогда появилась традиция в этот церковный праздник обязательно подавать милостыню нищим.

Что нельзя делать 22 ноября

В этот православный праздник нельзя жадничать, подавая милостыню. 22 ноября нельзя конфликтовать, ругаться и ссориться. Нельзя в этот день пить алкоголь, стричься и краситься.

Приметы и традиции

В этот церковный праздник люди верили, что с 22 ноября начинается настоящая зима. После службы в храме верующие шли домой, чтобы перебрать теплые вещи, а ненужные раздать бедным. Наши предки верили, что отданное в этот православный праздник вернется в пятикратном размере. В этот день заговаривали травы, чтобы наделить их божественной силой. Самой важной травой считался иван-чай.

  • Если с утра 22 ноября виден иней, то в следующем году будет богатый урожай овса.
  • Если с утра пошел дождь, в будущем году хорошо уродится пшеница.
  • Обильный иней на деревьях – к скорым сильным морозам.
  • Гуси ходят по льду в водоемах – к скорому потеплению.
  • Снегопад в этот день обещает дождливый май в следующем году.
  • На Матрону снятся вещие сны.

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Фото: Komsomolskaya Pravda/globallookpress.com
Автор: 22 ноября 2021, 00:08 Источник: "Дни.ру" ✓ Надежный источник

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