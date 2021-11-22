День Матроны Московской: традиции и приметы 22 ноября

История
Чтобы понять, какой сегодня праздник, нужно обратиться к истории. Будущая святая Матрона жила в пятом веке в Константинополе. Во взрослом возрасте она ощутила огромное желание служить Богу. Женщина оставила супруга и сына и, переодевшись в мужскую одежду, ушла в мужской монастырь, где пробыла несколько лет.
Когда обман Матроны был раскрыт, ее отправили в женский монастырь, где святая стала игуменьей. Она была бескорыстной и много помогала бедным и больным. Именно тогда появилась традиция в этот церковный праздник обязательно подавать милостыню нищим.
Что нельзя делать 22 ноября
В этот православный праздник нельзя жадничать, подавая милостыню. 22 ноября нельзя конфликтовать, ругаться и ссориться. Нельзя в этот день пить алкоголь, стричься и краситься.
Приметы и традиции
В этот церковный праздник люди верили, что с 22 ноября начинается настоящая зима. После службы в храме верующие шли домой, чтобы перебрать теплые вещи, а ненужные раздать бедным. Наши предки верили, что отданное в этот православный праздник вернется в пятикратном размере. В этот день заговаривали травы, чтобы наделить их божественной силой. Самой важной травой считался иван-чай.
- Если с утра 22 ноября виден иней, то в следующем году будет богатый урожай овса.
- Если с утра пошел дождь, в будущем году хорошо уродится пшеница.
- Обильный иней на деревьях – к скорым сильным морозам.
- Гуси ходят по льду в водоемах – к скорому потеплению.
- Снегопад в этот день обещает дождливый май в следующем году.
- На Матрону снятся вещие сны.