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Общество
День Павла Исповедника: народные приметы 19 ноября

День Павла Исповедника: народные приметы 19 ноября

19 ноября 2021 года православные верующие отмечают День Святителя Павла. Его считают своим покровителей военнослужащие Морского корпуса.
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ИСТОРИЯ

Павел Исповедник жил в Прусиаде. По решению служителей Церкви встал на место патриарха Александра после его смерти. Однако император Констанций, который был еретиком, не одобрил такое решение и велел изгнать Павла из Прусиады. Потом Павел снова стал архиепископом, но еретики нагнали его и убили, задушив тряпками.

В 1326 году мощи святого Павла Исповедника захоронили в Венеции, куда их транспортировали из Армении Святым царем Феодосием Великим.

ПРИМЕТЫ

Павла Исповедника наши предки называли Павлом Ледоставом. 19 ноября люди ожидали заморозков, вода на озерах и реках застывала. Верующие христиане верили, что в этот церковный праздник Святой Павел ходит по берегам водоемов и сковывает их льдом.

В этот православный праздник люди проводили разные обряды и совершали заговоры. К примеру, северные народности старались задобрить святого монетками, древние славяне спускали по воде тело умершего в этот день.

Если 19 ноября 2021 года гуси на дворе жмутся и ходят взъерошенные, жди трескучих морозов.

Также о приближении мороза говорит сильный ветер в этот церковный праздник. Небо усеяно звездами, к морозу.

Если на реке гладкий лед, будущий год станет скупым на урожай. Красный восход к обильным снегопадам.

Если угли в печке белые от золы, зима предстоит холодная и злая.

ЧТО НЕЛЬЗЯ ДЕЛАТЬ 19 НОЯБРЯ 2021 ГОДА

В этот церковный праздник нельзя давать деньги в долг и брать взаймы.

Нельзя далеко уезжать от дома.

Нельзя есть мясо, необходимо попоститься.

Запрещено ходить растрепанным и грязным.

Женщинам нельзя тяжело работать по дому, особенно браться за стирку.

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Фото: Nikolay Gyngazov / Global Look Press / www.globallookpress.com
Автор: 19 ноября 2021, 04:18 Источник: "Дни.ру" ✓ Надежный источник

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