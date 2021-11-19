День Павла Исповедника: народные приметы 19 ноября

ИСТОРИЯ
Павел Исповедник жил в Прусиаде. По решению служителей Церкви встал на место патриарха Александра после его смерти. Однако император Констанций, который был еретиком, не одобрил такое решение и велел изгнать Павла из Прусиады. Потом Павел снова стал архиепископом, но еретики нагнали его и убили, задушив тряпками.
В 1326 году мощи святого Павла Исповедника захоронили в Венеции, куда их транспортировали из Армении Святым царем Феодосием Великим.
ПРИМЕТЫ
Павла Исповедника наши предки называли Павлом Ледоставом. 19 ноября люди ожидали заморозков, вода на озерах и реках застывала. Верующие христиане верили, что в этот церковный праздник Святой Павел ходит по берегам водоемов и сковывает их льдом.
В этот православный праздник люди проводили разные обряды и совершали заговоры. К примеру, северные народности старались задобрить святого монетками, древние славяне спускали по воде тело умершего в этот день.
Если 19 ноября 2021 года гуси на дворе жмутся и ходят взъерошенные, жди трескучих морозов.
Также о приближении мороза говорит сильный ветер в этот церковный праздник. Небо усеяно звездами, к морозу.
Если на реке гладкий лед, будущий год станет скупым на урожай. Красный восход к обильным снегопадам.
Если угли в печке белые от золы, зима предстоит холодная и злая.
ЧТО НЕЛЬЗЯ ДЕЛАТЬ 19 НОЯБРЯ 2021 ГОДА
В этот церковный праздник нельзя давать деньги в долг и брать взаймы.
Нельзя далеко уезжать от дома.
Нельзя есть мясо, необходимо попоститься.
Запрещено ходить растрепанным и грязным.
Женщинам нельзя тяжело работать по дому, особенно браться за стирку.