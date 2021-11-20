Федотов день: приметы и традиции 20 ноября

20 ноября 2021 года верующие чтят память мученика Феодота (Федота) Ледостава.

История

Церковный праздник сегодня вспоминает Феодота из города Мелетии, который жил там в III веке. Феодот славился своим добрым сердцем, а также стремлением к добродетели и смирению. Его земная жизнь совпала с пиком гонения на христиан. Мужчина помогал всем, кого невинно осудили: давал верующим одежду, еду и кров, погребал тела мучеников, подвергшихся смертельным пыткам.

В такой православный праздник, как сегодня, верующие всегда вспоминают о том, как Феодот похоронил семь дев-мучениц, утонувших в море. Сам Феодот тоже подвергся жестоким пыткам за веру и был обезглавлен мечом. Ледоставом Федота прозвали уже позже из-за того, что в день его памяти на воде появлялся лед.

Также 20 ноября православные чтят память чудотворного подвижника – преподобного Лазаря Галисийского и святую икону "Взыграние Младенца".



Что нельзя делать 20 ноября

В этот церковный праздник многие запреты относятся к беременным женщинам. Дамам в положении в этот день запрещалось есть на ходу, иначе младенец мог сильно кричать по ночам в будущем. Также в этот православный праздник беременным запрещалось думать о плохом, чтобы негатив не передался плоду, и долго спать – в противном случае малыш мог родиться лежебокой. К общим запретам на Федотов день можно отнести вязание – спицы 20 ноября в руки лучше не брать.

Приметы и традиции 20 ноября

Издавна считалось, что в Федотов день лед сковывает реки и озера, толстая корка покрывает все водоемы вплоть до самой весны. В этот церковный праздник верующие всегда обращали внимание на погоду: наблюдали за ветром, за небом и за осадками. Снег в этот день свидетельствовал о том, что вся зима будет снежной. Тучи с северной стороны говорили о приближающихся морозах. Если 20 ноября появлялся гололед, это считалось признаком того, что подобная погода будет держаться еще долго.