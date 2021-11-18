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Общество
Собянин рассказал о планах по благоустройству территорий московских больниц

Собянин рассказал о планах по благоустройству территорий московских больниц

Один из первых проектов будет реализован в клинической больнице имени Юдина – крупнейшем стационаре на юге Москвы. Об этом в своем блоге рассказал мэр столицы Сергей Собянин.
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Многие больницы Москвы за пределами центра располагают большими территориями, но потенциал не использовался. Пациенты могут в лучшем случае погулять по дорожкам и посидеть на лавочках, отметил Собянин.

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Сергей Семенович Собянин мэр Москвы

"А между тем благоустроенная больничная территория с зелеными деревьями и цветниками является важнейшим ресурсом для повышения тонуса и быстрейшего выздоровления после перенесенного заболевания", – написал мэр.

В ближайшие годы территории московских больниц благоустроят. "Не везде есть для этого место. Но там, где это возможно, за больничным забором пациентов должна встречать красивая и комфортная среда", – рассказал Собянин.

Одной из первых благоустроят территорию клинической больницы имени Юдина на юге Москвы. Там появится исцеляющий мультисенсорный сад – пациенты смогут насладиться красотой и запахами цветущих растений.

Будет чем заняться и детям, которые вместе со взрослыми посещают проходящих лечение родственников. Кроме того, для сотрудников больницы имени Юдина появится спортивный городок с тренажерами, площадками для игры в баскетбол, теннис и другие виды спорта.

"И, разумеется, проект благоустройства включает создание гостевой парковки для посетителей больницы", – сообщил градоначальник.

Москвичи могут высказать свое мнение о проекте благоустройства на портале "Активный гражданин".

Также на платформе проводятся голосования о проектах благоустройства арбатских переулков, переулков между улицами Тверская и Большая Никитская, территории возле Казанского вокзала и других локациях. О них мэр рассказывал в своих недавних постах.

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Фото: www.mos.ru
Автор: 18 ноября 2021, 10:47 Источник: Блог Сергея Собянина ✓ Надежный источник

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