Собянин рассказал о планах по благоустройству территорий московских больниц

Многие больницы Москвы за пределами центра располагают большими территориями, но потенциал не использовался. Пациенты могут в лучшем случае погулять по дорожкам и посидеть на лавочках, отметил Собянин.

"А между тем благоустроенная больничная территория с зелеными деревьями и цветниками является важнейшим ресурсом для повышения тонуса и быстрейшего выздоровления после перенесенного заболевания", – написал мэр.

В ближайшие годы территории московских больниц благоустроят. "Не везде есть для этого место. Но там, где это возможно, за больничным забором пациентов должна встречать красивая и комфортная среда", – рассказал Собянин.

Одной из первых благоустроят территорию клинической больницы имени Юдина на юге Москвы. Там появится исцеляющий мультисенсорный сад – пациенты смогут насладиться красотой и запахами цветущих растений.

Будет чем заняться и детям, которые вместе со взрослыми посещают проходящих лечение родственников. Кроме того, для сотрудников больницы имени Юдина появится спортивный городок с тренажерами, площадками для игры в баскетбол, теннис и другие виды спорта.

"И, разумеется, проект благоустройства включает создание гостевой парковки для посетителей больницы", – сообщил градоначальник.

Москвичи могут высказать свое мнение о проекте благоустройства на портале "Активный гражданин".

Также на платформе проводятся голосования о проектах благоустройства арбатских переулков, переулков между улицами Тверская и Большая Никитская, территории возле Казанского вокзала и других локациях. О них мэр рассказывал в своих недавних постах.