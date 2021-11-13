Собянин рассказал о благоустройстве территории возле Казанского вокзала

Певицу Дорофееву экстренно госпитализировали Коронавирус - статистика Новости сериалов Гороскоп

Топ новостей недели

"Это большая утрата": Талызина скорбит об уходе Домогарова
"Отказ от родителя": психика дочки извращенца Панина не выдерживает
47 лет в фиктивном браке: всплыла грязная тайна Винокура
"Повторное заражение": плачевный результат вечеринки певицы МакSим
партнеры
Суббота
13 ноября
Лента новостей
12:26
Живет в полном одиночестве и ждет смерти: что стало с первым мужем-инвалидом Ларисы Долиной
12:20
Топалов заключил Лазарева в страстные объятья после новости о страшной болезни
12:13
Свыше 1200 человек: в России зафиксирован новый рекорд смертности от коронавируса
11:54
"Знатно ее спермой накачали!": Беременная Нюша попала в неловкое положение
11:53
Переплюнул пенсионерку Пугачеву: названа самая дорогая российская звезда
11:52
"Все будет усугубляться": эксперт Шахназараов предрек Лукашенко крах в миграционной войне с ЕС
11:12
"Я не кололась!": В резко сдавшей пациентке больницы признали Фриске
11:12
"Своим телом закроет": Едва оправившаяся от скандала Кабаева вновь приковала внимание
10:50
Раздутая, вен нет, рядом Гаркалин: Гузеева рассказала о пережитом из-за тяжелой болезни ужасе
10:35
На 26 лет моложе его: Владимир Политов рассказал о жизни с молодой женой
06:42
Винегрет с селедкой от Николая Баскова: пошаговый рецепт
06:25
Эксперт: В том или ином объеме удаленка останется в России навсегда
02:18
Любимчики судьбы: астролог назвал имена людей, которым крупно повезет в ноябре, декабре и январе
00:21
Никодимов день: традиции и приметы 13 ноября
21:52
Странный вид вернувшейся с отдыха Волочковой вызвал ажиотаж
21:32
Антонов раскрыл правду о связи с Гурченко в ее день рождения
21:11
Под Оренбургом мужчина жестоко убил жену и маленького ребенка
20:39
Песков привился от коронавируса: Антител было очень много
20:28
Под Красноярском при столкновении "Газели" с поездом погибли 5 человек
20:17
У звезды Comedy Club украли более трех миллионов во время отдыха
19:57
"Переигрывает": заявившую о маньяке актрису сериала "Чикатило" вывели на чистую воду
19:35
"Закон подлости": Панин распух после лизания сахарных гениталий
19:17
Голикова сообщила о введении QR-кодов по всей стране
19:06
В Кремле отреагировали на угрозу Лукашенко остановить транзит газа в Европу
18:43
"Сватают невесту": Пышка из "Дома-2" сунула всем под нос пятую точку
18:34
Полуголую Собчак вытащили со дна
18:27
Очень страшно: фаворит "Ледникового периода" сообщил об опасном падении Волосожар
18:05
"Для меня это дикая новость": Винокур в шоке от кончины Коклюшкина
18:03
"Твари": Ляпнувшего гадости Мартиросяна крепко приложили
17:56
Житель Подмосковья натравил бойцовского пса на женщину
17:34
Альтов убит горем от смерти близкого человека: Срок наш подходит
17:21
"Богатства мне не видать": Собчак высмеяла новую любовницу Тимати
17:20
"Должен быть наказан": новый поворот в гей-скандале с Киркоровым и Манукяном
17:19
"Как ты смеешь, жидовская морда": стало известно об угрозах верующих режиссеру Найшуллеру
16:59
Audi E-tron Sportback – в поисках розетки
16:46
Клара Новикова раздавлена смертью дорогого мужчины
16:35
Коллеги в шоке от смерти Коклюшкина: Не могу прийти в себя
16:28
"Все как я люблю": лысая Судзиловская довела Буйнова до экстаза
16:13
"Были пьяные": известный актер проткнул Боярского и выбил ему зуб
16:06
Подозреваемая во взятках мать Шаляпина сделала признание
16:06
"Иссыхает конечность": Врач вынес вердикт покалеченной Бузовой
16:05
В Кемерове загорелся частный дом
15:59
Всплыли сенсационные данные о состоянии зараженного Серова: Стабильно плохо
15:55
Эксперт назвал причины роста цен на жилье на окраинах Москвы
15:38
Тонны посылок и деньги от пенсионерок: Михаил Ефремов отметил 58-летие в тюрьме
15:33
Копия брата: Шепелев впервые показал лицо младшего сына
15:22
Схватил у подъезда: на актрису сериала "Чикатило" напал маньяк
15:16
Запуганная Маркл запретила отцу общаться с детьми: Не пыталась измениться
15:09
"Аборт делать поздно": Настрадавшийся из-за рака Газманов пустился в откровения
15:06
"Рука атрофировалась": Бузова вышла на связь из больницы
загрузить ещё
партнеры

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

"Иссыхает конечность": Врач вынес вердикт покалеченной Бузовой
Россияне ахнули при виде "траурной бабки" Кабаевой: Доила коров, купалась в навозе
"Моль": сын врезал Соседову после слов о болезни Ротару
"Невменяемый человек": Бузову отправили к наркологу
Джигурда призвал Бузову объединиться после скандала во МХАТе: Утрем нос!
Сердце не выдержало: Коклюшкин умер после решения взбешенного Петросяна судиться
685
400
true
Дни.ру
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Дни.ру»
235
35
Общество
Собянин рассказал о благоустройстве территории возле Казанского вокзала

Собянин рассказал о благоустройстве территории возле Казанского вокзала

В Москве благоустроят улицы и переулки, расположенные у Казанского вокзала. Высказать мнение о проекте можно на портале "Активный гражданин", сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем блоге.
прочитано 145 раз

Благоустройство затронет Новорязанскую, Ольховскую улицы, переулки Ольховский, Басманный, 1-й Басманный, а также тупики Ольховский и 1-й Ольховский. Сейчас эти места из-за близости Казанского вокзала трудно назвать тихими и уютными, отметил Собянин.

ПО ТЕМЕ

Собянин: переулкам Арбата добавят зелени, тишины и комфорта

Собянин: Чертаново станет центром авиамодельного спорта

 Сергей Семенович Собянин

Сергей Семенович Собянин мэр Москвы

Проект благоустройства предполагает расширение и качественное мощение тротуаров, высадку деревьев, создание новых мест отдыха. Огромная площадь перед выходом из метро "Комсомольская" преобразится в городской сквер, написал мэр.

"И тогда эти улицы заиграют новыми красками", – уверен градоначальник.

Сейчас эти места крайне некомфортны для прогулок: парковочные столбы и неухоженная автостоянка мешают любоваться архитектурой города.

Территории у Казанского вокзала станут еще одной точкой притяжения горожан и гостей столицы. Собянин сообщил, что в скором времени в гараж на Новорязанской улице переедет Музей Московского транспорта.

Фото: Mos.ru

Перед началом благоустройства проект обсудят с жителями. Высказать мнение о благоустройстве улиц и переулков у Казанского вокзала москвичи могут на портале "Активный гражданин".

Ранее Собянин рассказал о предстоящем благоустройстве 18 исторических переулков Арбата. Преобразятся Сивцев Вражек, Денежный, Глазовский, Плотников, Гагаринский, Большой Афанасьевский, Чертольский, Большой Левшинский, Большой и Малый Могильцевские, Староконюшенный, Хрущевский, Нащокинский, Большой и Малый Власьевские, Чистый, Пречистенский и Кривоарбатский переулки.

ЧИТАЙТЕ "ДНИ.РУ" В ЯНДЕКС.НОВОСТЯХ

Фото: Mos.ru
Автор: 13 ноября 2021, 10:40 Источник: Блог Сергея Собянина ✓ Надежный источник

комментарии

Ответить:

Популярные темы форума

Политика

США настраивают мир против России

Шоу-бизнес

Рудковская ходит с "тревожной кнопкой"

Проишествия

В Якутии медведь растерзал оленевода

Lifestyle

Легенду Мишки Япончика поставили на сцене
Шоу-бизнес

"Я не кололась!": В резко сдавшей пациентке больницы признали Фриске

Кровь как смола
Шоу-бизнес

Раздутая, вен нет, рядом Гаркалин: Гузеева рассказала о пережитом из-за тяжелой болезни ужасе

Звезда еще долго будет разбираться с последствиями недуга
Шоу-бизнес

На 26 лет моложе его: Владимир Политов рассказал о жизни с молодой женой

Музыкант "На-На" расставил все точки над i
Шоу-бизнес

"Не интересуюсь": Коклюшкин перед смертью отказался смотреть на своего знаменитого зятя Соловьева

Как жил сатирик

Гороскоп

Любимчики судьбы: астролог назвал имена людей, которым крупно повезет в ноябре, декабре и январе
11 ноября все изменится: три знака зодиака, для которых дата станет решающей
Обречены на разрыв: 5 пар знаков зодиака, которым не суждено быть вместе
Гороскоп на неделю с 8 по 14 ноября 2021 года

Здоровье

Свыше 1200 человек: в России зафиксирован новый рекорд смертности от коронавируса
Песков привился от коронавируса: Антител было очень много
Голикова сообщила о введении QR-кодов по всей стране
Россиян будут сажать в тюрьму за подделку сертификата о прививке от коронавируса – адвокат

Спорт

Отпахавшая на родину Слуцкая осталась ни с чем: Пенсия – ноль рублей
Российская гимнастка Севастьянова показала голую грудь
Российские фигуристки победили всех соперниц и поставили 2 мировых рекорда на соревнованиях в Канаде
Гончаренко шокирована выступлением Трусовой с переломанной костью

Регионы

Под Оренбургом мужчина жестоко убил жену и маленького ребенка
Житель Подмосковья натравил бойцовского пса на женщину
В Кемерове загорелся частный дом
В Петербурге мужчина разбился при падении в шахту лифта
© 2015-2021 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru 18+