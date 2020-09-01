Новый выход Лукашенко с автоматом высмеяли в Сети

На снимке пока еще легитимный лидер страны выходит из своей резиденции с автоматом наперевес. Грудь президента защищает бронежилет, на голове – бейсболка. Фотография стала мемом в Сети. Пользователи добавили немного фантазии и фотошопа, сделав из Александра Лукашенко героя популярных онлайн-игр.
Так, в одной из вариаций политик стал участником шуттера Counter Strike и персонажем Grand Theft Auto V. Также, по мнению народа, "батька" неплохо бы смотрелся в образе героя Уилла Смитта из фильма "Я – легенда" на постапокалиптическую тематику.
В другой версии Александра Лукашенко превратили в водопроводчика Марио, добавив ему красную кепку и синий комбинезон. Еще шутники пририсовали к оригинальному изображению чемоданы, как бы намекая, что политику пора бы уже и честь знать.
Батька - супергерой pic.twitter.com/7BVc0gHlMf— Человек (@buddhajah) August 31, 2020
Президента Белоруссии также сравнили с персонажем популярного аниме "Невероятные приключения ДжоДжо". На мемной картинке он идет навстречу главному герою.
Напомним, впервые Александр Лукашенко появился с автоматом неделю назад. Он предстал перед камерами с оружием и в компании 15-летнего сына в полном боевом обмундировании. Уже тогда выход политика стал мемом, породив множество шуток.
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