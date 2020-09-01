Новый выход Лукашенко с автоматом высмеяли в Сети

Ситуация в Белоруссии уже почти месяц довольно нестабильна: протесты не прекращаются, а Александр Лукашенко не собирается признавать свое поражение на выборах. Пресс-служба президента недавно опубликовала новую фотографию политика, вероятно, призванную устрашить противников.

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