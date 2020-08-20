"Артемий, что с Вами?": россияне негодуют из-за слов Лебедева об "уродстве" памятника "Родина-мать зовет!"

Предприниматель назвал монумент "Родина-мать зовет!" уродским. Он посчитал, что из-за такой известности его нельзя снести. Артемий Лебедев заявил, что лицезрел скульптуру, и единственным ее достоинством можно считать вид, который открывается с вершины монумента.
Он добавил, что статуя выглядит как "старческий маразм позднесоветский". По словам блогера, прежняя подсветка памятника была лучше, поскольку подчеркивала достоинства женщины, которую скульптор изобразил "бабой с фигурой".
После таких высказываний на Артемия Лебедева обрушилась волна критики. "Артемий что с вами, вы не заболели?", "Пора начинать писать извинения за Сталинград", "За Родину-мать еще не напихали? Вангую извинения в следующем ролике", "Артемий Андреевич, не считайте, что можете "вот просто так" оскорбить скульптуру Родины-матери похабными словами и откровенным матом (орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", – возмутились россияне в комментариях к видео на ютуб-канале блогера.
Прокомментировал резонансный ролик и депутат ЛДПР Никита Березин. Он отметил, что дизайнер имеет право на свое мнение, но выражать его в такой форме недопустимо. Парламентарий заявил, что в высказываниях нужно быть умеренным и уважать павших в Великой Отечественной войне, передает телеканал "360".
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