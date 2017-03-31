Лебедеву запретили ездить на Украину

Служба безопасности Украины приняла решение о запрете на въезд российскому дизайнеру и блогеру Артемию Лебедеву, передает "Газета.ru". В сообщении украинских спецслужб это решение объясняется тем, что Лебедев якобы "осуществляет деятельность, направленную на нанесения вреда национальным интересам в сфере информационной безопасности". Никаких конкретных примеров "подрывной деятельности" в СБУ не привели. Также не был сообщен срок, на который российский блогер был объявлен персоной нон грата.