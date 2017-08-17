Артемий Лебедев стал отцом в десятый раз

Известный российский дизайнер Артемий Лебедев сообщил о радостном событии в своей жизни. Он сообщил, что в десятый раз стал отцом, назвав это подвигом.

Лебедев отметил, что разные люди знают его как "дизайнера, путешественника, курсанта вертолетного клуба, алкоголика, блоггера, ремонтника подъездов, дедушку рунета, коллекционера, покупателя кефира". По его словам, все это – прекрасные достижения, но самых больших высот он достиг в отцовстве.



"Сегодня я совершил великий подвиг и стал отцом в десятый раз", – цитирует дизайнера Ura.ru. По его словам, теперь у него четыре дочери и шесть сыновей в возрасте "от нуля до 22 лет".

"Меня можно поздравить с прибавлением, а вас – с тем, что теперь я буду писать про воспитание детей, области, в которой я разбираюсь получше логотипов", – заключил Лебедев. Напомним, в марте этого года служба безопасности Украины приняла решение о запрете на въезд Артемию Лебедеву. Украинские спецслужбы объяснили это решение тем, что он якобы "осуществляет деятельность, направленную на нанесения вреда национальным интересам в сфере информационной безопасности". Никаких конкретных примеров "подрывной деятельности" в СБУ не привели. Также не был сообщен срок, на который российский блогер был объявлен персоной нон грата.

Как писали Dni.Ru, в октябре прошлого года блогер похвастался приобретением собственного жилья в Петербурге. О долгожданном радостном событии Лебедев сообщил в своем Facebook. По словам дизайнера, половину детства он провел в Петербурге, хотя родился в Москве. Кстати, его мать, писательница Татьяна Толстая, уроженка Ленинграда. Событие стало вдвойне приятным, поскольку купить свое жилье дизайнер даже не рассчитывал.