Володин: Дума взяла на контроль ситуацию вокруг ДТП с Ефремовым

Спикер Госдумы Вячеслав Володин поручил комитету по безопасности и противодействию коррупции взять на контроль ситуацию вокруг смертельного ДТП с участием актера Михаила Ефремова. Давление на следствие недопустимо, подчеркнул председатель нижней палаты.



Спикер напомнил, что Госдума приняла поправки, серьезно ужесточающие наказание за пьяное вождение. Теперь такие ДТП приравнены по строгости наказания к убийству, отметил Володин.



Пьяный виновник аварии в случае гибели одного человека может лишиться свободы на срок от пяти до 12 лет. Если погибли двое и и более человек – до 15 лет.

Володин попросил думский комитет по безопасности и противодействию коррупции взять на контроль ситуацию вокруг ДТП с Ефремовым. "Что касается давления на следствие – это недопустимо. Закон один для всех. Пьяная езда недопустима. Если это влечет гибель человека – до 12 лет тюрьмы, кто бы за рулем ни был", – сказал спикер в ходе пленарного заседания.

Напомним, вечером 8 июня находящийся за рулем иномарки актер Михаил Ефремов спровоцировал ДТП на Смоленской площади в центре Москвы. Артист был в нетрезвом состоянии. Он выехал на встречную полосу и столкнулся с фургоном. Его водитель позже скончался в больнице.