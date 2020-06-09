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Володин: Дума взяла на контроль ситуацию вокруг ДТП с Ефремовым

Володин: Дума взяла на контроль ситуацию вокруг ДТП с Ефремовым

Вячеслав Володин. Фото: duma.gov.ru
Спикер Госдумы Вячеслав Володин поручил комитету по безопасности и противодействию коррупции взять на контроль ситуацию вокруг смертельного ДТП с участием актера Михаила Ефремова. Давление на следствие недопустимо, подчеркнул председатель нижней палаты.
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Спикер напомнил, что Госдума приняла поправки, серьезно ужесточающие наказание за пьяное вождение. Теперь такие ДТП приравнены по строгости наказания к убийству, отметил Володин.

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Михаил Олегович Ефремов Актер

Пьяный виновник аварии в случае гибели одного человека может лишиться свободы на срок от пяти до 12 лет. Если погибли двое и и более человек – до 15 лет.

Володин попросил думский комитет по безопасности и противодействию коррупции взять на контроль ситуацию вокруг ДТП с Ефремовым. "Что касается давления на следствие – это недопустимо. Закон один для всех. Пьяная езда недопустима. Если это влечет гибель человека – до 12 лет тюрьмы, кто бы за рулем ни был", – сказал спикер в ходе пленарного заседания.

Напомним, вечером 8 июня находящийся за рулем иномарки актер Михаил Ефремов спровоцировал ДТП на Смоленской площади в центре Москвы. Артист был в нетрезвом состоянии. Он выехал на встречную полосу и столкнулся с фургоном. Его водитель позже скончался в больнице.

Автор: 9 июня 2020, 14:54 Источник: Официальный сайт Госдумы ✓ Надежный источник

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