Собянин призвал горожан отпраздновать День Победы дома

Торжественные мероприятия на 9 мая подверглись серьезным изменениям из-за карантина в Москве. Однако не все элементы празднования Дня Победы перенесли. Некоторые из них горожане смогут наблюдать из своих квартир.

Как рассказывал президент России Владимир Путин, во многих городах страны в честь Дня Победы состоится праздничный салют. В Москве также пройдет воздушная часть парада.

Однако выходить на улицу 9 мая для того, чтобы лично и с удобных позиций посмотреть на это, не стоит. Во время своего интервью телеканалу "Россия 24" мэр Москвы Сергей Собянин предупредил, что и на День Победы полиция будет следить за соблюдением горожанами режима самоизоляции.

Для того, чтобы не нарушать карантин в Москве, но и не пропустить ни салют, ни пролет воздушной техники, столичный градоначальник посоветовал людям смотреть за ними или со своих балконов, или по телевизору. Шествие Бессмертного полка в 2020 году состоится в формате онлайн, то есть также не потребует выходить из дома 9 мая.

Напомним, ранее о формате празднования Дня Победы в 2020 году в условиях карантина рассказал Владимир Путин. Он подчеркнул, что несмотря на необходимость соблюдения самоизоляции, россияне смогут и поделиться самыми теплыми словами с ветеранами, и исполнить песни военных лет, и посмотреть праздничный салют.