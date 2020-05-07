Собянин призвал горожан отпраздновать День Победы дома

Как рассказывал президент России Владимир Путин, во многих городах страны в честь Дня Победы состоится праздничный салют. В Москве также пройдет воздушная часть парада.
Однако выходить на улицу 9 мая для того, чтобы лично и с удобных позиций посмотреть на это, не стоит. Во время своего интервью телеканалу "Россия 24" мэр Москвы Сергей Собянин предупредил, что и на День Победы полиция будет следить за соблюдением горожанами режима самоизоляции.
Для того, чтобы не нарушать карантин в Москве, но и не пропустить ни салют, ни пролет воздушной техники, столичный градоначальник посоветовал людям смотреть за ними или со своих балконов, или по телевизору. Шествие Бессмертного полка в 2020 году состоится в формате онлайн, то есть также не потребует выходить из дома 9 мая.
Напомним, ранее о формате празднования Дня Победы в 2020 году в условиях карантина рассказал Владимир Путин. Он подчеркнул, что несмотря на необходимость соблюдения самоизоляции, россияне смогут и поделиться самыми теплыми словами с ветеранами, и исполнить песни военных лет, и посмотреть праздничный салют.
Популярные темы форума
Слушайте, вы тут врачиху обсудили, а откуда у Петросянцев несметное богатство в виде шикарных квартир, машин, старинных картин и книг? Понятное дело артисты, но не до такой же степени.
Малышева графиня российская!
Саша Петров фильм
Откуда у Малышевой дворец. Продолжение
Вонь
Мигранты начинают проявлять криминальную активность
А вот если давление долго не падает, то шо? Корона?
обращение президента
У Анны Шафран сын от Соловьева Владимира? Похож как две капли воды
А вот интересно про Виталиночку...? Может она стоит на дезинфекции улиц в перчатках, маске и без трусоff ??