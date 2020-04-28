Коронавирус Новости о Заворотнюк Дом-2 Форум Пропуск на время карантина

Топ новостей

"Мы прошли это испытание": дочь Заворотнюк выступила с сообщением
Наплевавший на коронавирус Лукашенко попался на чудовищной лжи
Какие осложнения грозят очнувшейся после комы Бабкиной
Россиян лишили последней надежды в борьбе с коронавирусом
"Не смеши народ": накрывшую стол на Пасху Собчак уличили в лицемерии
партнеры
Вторник
28 апреля
Лента новостей
20:33
Секси-велосипедки: Ляйсан Утяшева возбудила народ снимком из гардеробной
20:32
В Минздраве заявили об опасности коронавируса для мозга
20:04
Коронавирус: последние новости на сегодня, 28 апреля 2020 года
19:59
Коронавирус: приколы про COVID-19
19:58
У Прилучного заподозрили тревожный симптом опасного заболевания
19:54
"Ты врезал мне? Прости!": в Сети высмеяли унизившуюся Муцениеце
19:38
"Ее карьера закончена": Регине Тодоренко вынесли суровый приговор
19:32
Путин пообещал новый этап борьбы с коронавирусом
19:27
Как Россия отпразднует День победы на карантине из-за коронавируса
19:11
Тайная возлюбленная Батрутдинова оказалась беременной
19:11
Звезда "Папиных дочек" окончательно превратилась в мальчика
19:09
Ургант заступился за опозоренную Тодоренко
19:08
"Скандал был ради пиара": Джиган презентовал новую песню о семье
19:05
Женщина с отрубленной мужем рукой внезапно поддержала Тодоренко
18:52
"Впереди сложный процесс": Путин об опасности отмены карантина
18:37
Гороскоп на 29 апреля 2020 года
18:33
Психиатры бьют тревогу: голос покойницы Началовой без конца преследует "сестричку" Исаеву
18:15
Запахи оказались одной из причин набора веса
18:00
"Мне с такой мордой тяжело выходить в эфир": на что жаловалась Ирина Цывина перед смертью
17:58
Алсу объявила о сборе 40 миллионов рублей на лечение ребенка
17:51
Путин объявил о продлении карантина из-за коронавируса
17:47
Как вычислить олигарха по лицу: хитрости от психолога
17:31
Пенсионерке Долиной наставили рога из-за больших денег
17:30
Беременная звезда "Дома-2" призналась в отношениях с женатым мужчиной
17:30
В Москве продлен карантин из-за коронавируса
17:30
Лопырева приобрела коляску для сына за баснословную сумму
17:21
Актриса Наталья Гвоздикова: За что Господь послал мне такое испытание?
17:10
"Инопланетное происхождение": найдена связь между видео с НЛО и коронавирусом
17:09
Марат Башаров решился на ДНК-тест после скандала
16:57
Тимати за неприлично дорогую сумму купил квартиру с убогим видом
16:46
"Надеюсь, переживем": запертая дома Валерия встревожена агрессивным поведением Пригожина
16:45
Молодая супруга Петросяна радует народ пикантными фото из ванной
16:32
Разругавшемуся с Цымбалюк-Романовской Джигарханяну перекрыли кислород
16:23
Звезда сериала "Зулейха открывает глаза" о тяготах жизни актера: Бесконечные переработки и долгое ожидание
16:22
Киркоров задрожал перед побитой на "Маске" Долиной
16:16
Не смог оправиться от горя: последний любовник Началовой перестал выходить на связь
16:01
Перечислены новые лекарства от коронавируса
15:55
Довели: затравленная Бородина закатила публичную истерику
15:40
"Актрисам необязательно теперь быть идеальными": Снигирь показала фото без ретуши
15:34
"Нечем заняться": Башарова требуют лишить звания заслуженного артиста
15:17
Дочь Юлии Меньшовой растет красавицей
15:09
Коронавирус – статистика онлайн: сколько заболевших в Москве, России и мире
14:59
Вскрылись подробности лечения Лещенко от коронавируса
14:54
Дума ускорит работу над приоритетными для ЦБ законопроектами
14:51
Умею многое: фаворитка Градского зарабатывает на карантине приватными "концертами"
14:48
Преобразившаяся звезда "Папиных дочек" стала копией Мэрилин Монро
14:35
"Я против феминизма": Акиньшина сделала громкое заявление на фоне скандала с Тодоренко
14:30
"Я сваливаю!": Самбурская в слезах поведала о домашнем насилии
14:30
Названа самая уязвимая перед коронавирусом группа крови
14:23
Володин сравнил медицинскую помощь в России и США в период эпидемии
загрузить ещё
партнеры

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Зараженные коронавирусом звезды: кто из знаменитостей пострадал от COVID-19
"Нагнул меня!": прожженный Тарасов обчистил до нитки доверчивую Бузову
Сраженному недугом отцу Жанны Фриске стало хуже
Лидия Федосеева-Шукшина в плохом состоянии не узнала родную дочь
"Это неизлечимо": критик Аллы Пугачевой жутко себя чувствует
Вероятно, инстульт: врачи сообщили страшный диагноз скрюченной Пугачевой
Общество

Как Россия отпразднует День победы на карантине из-за коронавируса

Фото: Zamir Usmanov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Коронавирус в России внес серьезные коррективы в празднование Дня Победы 9 мая. Владимир Путин подчеркнул, что торжественные мероприятия на этот день все же запланированы.

Продолжение: Путин пообещал новый этап борьбы с коронавирусом
прочитано 155 раз

"Соблюдая требования безопасности, режим самоизоляции, мы отметим наш священный праздник – День Победы", – завершая совещание с главами регионов России пообещал россиянам Владимир Путин. План торжественных мероприятий оказался серьезно сокращен из-за карантина, однако некоторые его этапы все же удалось сохранить.

ПО ТЕМЕ

Путин объявил о продлении карантина из-за коронавируса

 Коронавирус в России

Сюжеты Коронавирус в России

"9 мая в небе России в парадном строю, отдавая честь героям, пройдет авиационная техника – современные боевые самолеты и вертолеты. А вечером в центрах городов обязательно будет традиционный праздничный салют", – рассказал президент России.

"Этот день, его духовная сила – навсегда в наших сердцах", – подчеркнул Владимир Путин.

Он отметил, что россияне, пусть и каждый будет находиться в своей квартире на самоизоляции, но все вместе встретят этот праздник. И хоть в этот день они и не смогут обнять ветеранов, но все же найдут способ поздравить их с этим праздником.

Владимир Путин призвал провести День Победы с семьей, вместе с детьми и внуками рассмотреть старые фотоальбомы и рассказать молодому поколению об историях, услышанных от очевидцев Великой Отечественной войны. Президент добавил, что все, что было запланировано в честь 75-летия Победы, обязательно будет реализовано, но только после того, как ситуация с коронавирусом в России станет полностью безопасной.

Автор: 28 апреля 2020, 19:27
ФОТОРЕПОРТАЖ

Путин посетил очаг коронавируса в Москве

комментарии

Ответить:

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Популярные темы форума

Политика

"Убожество": вставший на колени Зеленский опозорился на весь мир
Путин жестко отчитал губернаторов за колдобины
В Сети появился убойный компромат на Порошенко
КНДР: куда пропал лидер страны Ким Чен Ын

Шоу-бизнес

"Мне с такой мордой тяжело выходить в эфир": на что жаловалась Ирина Цывина перед смертью
Пенсионерке Долиной наставили рога из-за больших денег
Беременная звезда "Дома-2" призналась в отношениях с женатым мужчиной
Лопырева приобрела коляску для сына за баснословную сумму

Проишествия

Обнищавшие украинские крестьяне устроили бунт из-за коронавируса
Есть пострадавший: на юго-востоке Москвы мужчина открыл стрельбу
Разнесли вдребезги: бандиты навредили бывшему мужу Пугачевой
"Состоял на учете в психдиспансере": житель Рязани расстрелял пятерых человек из-за шума

Lifestyle

Умерла актриса Инна Макарова
Чума на оба ваши дома: коронавирус изменил людей до неузнаваемости
В театре Миронова несовершеннолетний покончил с собой из-за неразделенной любви к парню
Японский пианист открыл способ воздействия на здоровье зрителей
Шоу-бизнес

Алибасов дерзко ответил убитой предательством Федосеевой-Шукшиной

Продюсер дал интервью на щекотливую тему
Шоу-бизнес

Сраженному страшной болезнью Васильеву нашли замену

Телеведущий пока не в состоянии работать
Шоу-бизнес

Наргиз сделала заявление о раке

При первом обращении в клинику врачи ничего не обнаружили
Политика

"Убожество": вставший на колени Зеленский опозорился на весь мир

Президента Украины распекли за унижение

Гороскоп

Гороскоп на 29 апреля 2020 года
Гороскоп на май 2020 года
Гороскоп на сегодня, 28 апреля 2020 года
Совет на выходные, 25-26 апреля 2020 года

Фоторепортажи

Новая "Миссис Россия" прокомментировала свою победу в конкурсе
Очаровательная танцовщица собралась стать президентом
Богомолова перекосило рядом с Собчак
Обнародована причина смерти Аллы Вербер

Спорт

"Жуть, конечно": посиневшая Исинбаева вызвала отвращение
"Не хочу никому лизать задницу": Ягудин высказался об отношениях с Плющенко
Денег не хватало даже на проезд: Загитова попала в тяжелую ситуацию
Курьерская доставка: Аршавин сменил работу

Регионы

Через Крымский мост отказались пропускать автомобили
Леденящие душу подробности взрыва дома в Орехово-Зуево
Сухой закон на самоизоляции: россиян удивило новое ограничение от якутских властей
Вдобавок к коронавирусу: в России зафиксирована вспышка опасной инфекции
© 2015-2020 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru 18+