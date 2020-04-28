Как Россия отпразднует День победы на карантине из-за коронавируса

"Соблюдая требования безопасности, режим самоизоляции, мы отметим наш священный праздник – День Победы", – завершая совещание с главами регионов России пообещал россиянам Владимир Путин. План торжественных мероприятий оказался серьезно сокращен из-за карантина, однако некоторые его этапы все же удалось сохранить.
"9 мая в небе России в парадном строю, отдавая честь героям, пройдет авиационная техника – современные боевые самолеты и вертолеты. А вечером в центрах городов обязательно будет традиционный праздничный салют", – рассказал президент России.
"Этот день, его духовная сила – навсегда в наших сердцах", – подчеркнул Владимир Путин.
Он отметил, что россияне, пусть и каждый будет находиться в своей квартире на самоизоляции, но все вместе встретят этот праздник. И хоть в этот день они и не смогут обнять ветеранов, но все же найдут способ поздравить их с этим праздником.
Владимир Путин призвал провести День Победы с семьей, вместе с детьми и внуками рассмотреть старые фотоальбомы и рассказать молодому поколению об историях, услышанных от очевидцев Великой Отечественной войны. Президент добавил, что все, что было запланировано в честь 75-летия Победы, обязательно будет реализовано, но только после того, как ситуация с коронавирусом в России станет полностью безопасной.
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