Как Россия отпразднует День победы на карантине из-за коронавируса

Коронавирус в России внес серьезные коррективы в празднование Дня Победы 9 мая. Владимир Путин подчеркнул, что торжественные мероприятия на этот день все же запланированы.

"Соблюдая требования безопасности, режим самоизоляции, мы отметим наш священный праздник – День Победы", – завершая совещание с главами регионов России пообещал россиянам Владимир Путин. План торжественных мероприятий оказался серьезно сокращен из-за карантина, однако некоторые его этапы все же удалось сохранить.

"9 мая в небе России в парадном строю, отдавая честь героям, пройдет авиационная техника – современные боевые самолеты и вертолеты. А вечером в центрах городов обязательно будет традиционный праздничный салют", – рассказал президент России.

"Этот день, его духовная сила – навсегда в наших сердцах", – подчеркнул Владимир Путин.

Он отметил, что россияне, пусть и каждый будет находиться в своей квартире на самоизоляции, но все вместе встретят этот праздник. И хоть в этот день они и не смогут обнять ветеранов, но все же найдут способ поздравить их с этим праздником.

Владимир Путин призвал провести День Победы с семьей, вместе с детьми и внуками рассмотреть старые фотоальбомы и рассказать молодому поколению об историях, услышанных от очевидцев Великой Отечественной войны. Президент добавил, что все, что было запланировано в честь 75-летия Победы, обязательно будет реализовано, но только после того, как ситуация с коронавирусом в России станет полностью безопасной.