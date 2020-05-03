Выпуск "БесогонТВ" Михалкова про чипирование людей со скандалом сняли с эфира

Скандальный выпуск передачи "БесогонТВ" Никиты Михалкова носит название "У кого в кармане государство". Часть его посвящена деятельности Билла Гейтса: ведущий рассуждает о том, что миллиардер и его союзники под видом вакцинации могут произвести чипирование всех людей на планете.
В основе теории Михалкова лежит некий патент компании Microsoft под кодовым обозначением WO/2020/060606, в котором знаменитый режиссер усмотрел Число зверя, упоминаемое в Библии. Он счел это совпадение очень подозрительным. Этот документ, по заверениям авторов программы, регламентирует производство чипа, который будет регистрировать действия человека и поощрять его криптовалютой за определенные поступки.
Михалков считает, что выпуск про чипирование людей был снят с эфира, потому что есть "неприкосновенные". Он уточнил, что его передача всегда была своего рода принуждением к правде.
"Может быть масса объяснений этому, но для меня это – чистой воды цензура", – заявил он.
Все, чего хочет режиссер – спокойно задавать вопросы и искать вместе ответы. Но, вероятно, кто-то против того, чтобы люди узнали о теории про чипирование под видом вакцинации, считает он. "Почему эта передача вызвала такой истерический страх и реакцию?" – заговорщицки вопрошает Никита Михалков.
Отметим, что массовое чипирование людей – весьма популярная конспирологическая теория. Некоторые уверены, что таким образом власти или другие силы попытаются установить полный контроль над людьми. Никаких фактов, подтверждающих эти планы, выявлено не было.
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