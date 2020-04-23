Подозревающую всемирный заговор Боню разнесли за невежество: Конспирологические бредни

Кинодеятель выложил несвойственный ему пост в микроблоге. Мужчина отметил, что не смог промолчать по поводу нашумевшей новости. Напомним, несколько дней назад Виктория Боня опубликовала на своей странице в соцсети подборку материалов, "объясняющих", почему опасны 5G-вышки, кто придумал коронавирус и как спастись от чипирования.
Александр Роднянский заявил, что накануне прочитал о популярной гламурной даме, которая решила увлечь свою аудиторию в семь миллионов "дикими конспирологическими бреднями". Как отметил мужчина, он готов мириться почти с любой особенностью человеческой натуры, однако "стойкое нежелание учиться" – его давний враг.
Продюсер заявил, что следствием глупости, которую демонстрирует в том числе и Виктория Боня, является теория заговора. Он привел цитату публициста Александра Баунова. Как отметил писатель, конспирология – мировоззрение не рабов, а невежд, которым не хватает сведений о мире.
"И те, к кому мы должны с вами сегодня прислушиваться, – это ученые и врачи. И точно не гламурные "знаменитости", – заключил Александр Роднянский.
В комментариях к посту фолловеры сразу нашли виноватых в повальном невежестве. "Девочки будут молится на Боню, Ивлееву, Бузову, потому что Вы и Ваши коллеги не предлагаете им альтернативы. Не может подросток, воспитанный на "Дом-2", потом вдруг начать восторгаться "Дылдой", – отметила одна из подписчиц продюсера.
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