Раскрыты детали нового обращения Путина к нации из-за коронавируса

Президент Владимир Путин в четверг 2 апреля выступит с новым обращением к россиянам из-за распространения коронавируса. За несколько часов стало известно содержание речи главы государства.



Обращение президента к нации будет транслироваться по федеральным каналам после 16:00. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

В настоящее время президент работает над текстом обращения. Однако в Сети уже появились некоторые детали его речи. "Будет объявлено о продлении карантина еще на одну неделю и о дополнительных мерах поддержки населения и бизнеса", – сообщил телеграм-канал "Медиатехнолог".

Ранее Владимир Путин обращался к нации 25 марта. Президент объявил о нерабочей неделе с 30 марта по 5 апреля и анонсировал ряд мер по поддержке населения и предприятий малого и среднего бизнеса.

В России из-за распространения коронавируса отменены массовые мероприятия. В большинстве регионов введен режим всеобщей изоляции. Жилище разрешено покидать при наличии оснований: поход в магазин или аптеку, обращение за неотложной медицинский помощью, вынос мусора, выгул домашних животных. При этом разрешено ездить на работу, если она не приостановлена или не переведена на удаленный режим.

За последние сутки количество зараженных коронавирусом в России выросло на 771 и достигло 3548 человек. Лидером по числу заболевших остается Москва – более двух тысяч случаев. Напряженная ситуация складывается в Московской области, Санкт-Петербурге, Республике Коми.